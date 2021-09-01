перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
«Вот дерьмо! Вау»: Дуэйн Джонсон узнал о своем двойнике и пригласил его выпить текилы 19:20
В «красных зонах» больниц для пациентов с COVID-19 могут открыть избирательные участки 18:51
Собянин заявил, что Москва — крупнейший донор России 18:48
Группа Spice Girls переиздаст дебютный альбом «Spice» 18:04
На границе с Финляндией задержали школьницу, которая хотела уехать из России на такси 18:04
В Беларуси признали экстремистским телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем» 17:51
Суд в Барнауле признал запрещенной информацию на сайте интернет-магазина iHerb 17:49
ООН: за 50 лет в мире стало в пять раз больше стихийных бедствий, но смертность от них снизилась 17:17
В СИЗО «Лефортово» снова разрешили спать днем. Там находится Сергей Фургал 17:16
«На моего кота напали». Выехал УУП: будни полицейских в твитах (смешных и трагичных) якутского МВД 16:54
Умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов 16:48
На фестивале дизайна OFFF в Москве выступят Покрас Лампас и Эллен Шейдлин. Под конец споет Антоха MC 16:29
Roman Askarov/Flickr
В Москве с 15 октября на всех станциях метро появится оплата проезда лицом 16:17
Бывшие телеграм-каналы «МБХ медиа» и «Открытых медиа» возобновили работу под новыми названиями 15:53
Вышел первый трейлер сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли 15:38
Полиция Москвы потратит более 800 тыс. рублей на обучение трех сотрудников «этичному хакингу» 15:31
«Спасибо за поправочку»: школьник указал на ошибку Путина во время разговора об истории 14:55
tanuki.official/Instagram
Обращения к Дурову, заказы суши и слова поддержки: как пользователи вступились за «Тануки» 14:35
Полиция задержала главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву 14:20
Первый «Я»: в краснодарской школе сформировали 28 классов 13:21
Отключить рекламу

В Беларуси признали экстремистским телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем»

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:51

В Беларуси признали экстремистским сатирический телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем». Такое решение принял суд Центрального района Минска. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Причиной стала публикация информации, направленной на оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране и разжигание социальной и политической вражды.

«Обращаем внимание! Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность», — заявили в ведомстве.

В МВД также отметили, что репосты информации из запрещенного ресурса могут привести к наказанию вплоть до ареста.

В данный момент на «Чай з малинавым варэннем» подписаны более 142 тыс. человек. На решение суда команда проекта отреагировала, опубликовав картинку с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в соломенных шляпах.

Редакция телеграм-канала публикует сатирические и юмористические картинки, шутки и рассказы. В 2020 году «Чай з малинавым варэннем» также освещал массовые протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
МВД
Исламское государство
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить