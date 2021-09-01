В Беларуси признали экстремистским телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем»

В Беларуси признали экстремистским сатирический телеграм-канал «Чай з малинавым варэннем». Такое решение принял суд Центрального района Минска. Об этом сообщило Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси.

Причиной стала публикация информации, направленной на оскорбление представителей власти в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей, дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране и разжигание социальной и политической вражды.

«Обращаем внимание! Хранение экстремистских материалов, а равно подписка на телеграм-каналы и чаты, признанные экстремистскими, влечет административную ответственность», — заявили в ведомстве.

В МВД также отметили, что репосты информации из запрещенного ресурса могут привести к наказанию вплоть до ареста.

В данный момент на «Чай з малинавым варэннем» подписаны более 142 тыс. человек. На решение суда команда проекта отреагировала, опубликовав картинку с боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в соломенных шляпах.

Редакция телеграм-канала публикует сатирические и юмористические картинки, шутки и рассказы. В 2020 году «Чай з малинавым варэннем» также освещал массовые протесты в Беларуси, начавшиеся после президентских выборов.