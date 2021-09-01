На границе с Финляндией задержали школьницу, которая хотела уехать из России на такси

На границе России и Финляндии задержали 16-летнюю Ефросинью и ее подругу, которые хотели выехать в соседнюю страну на такси. Об этом передает «Фонтанка».

Как пишет издание, десятиклассница Ефросинья из Петербурга ушла из дома вечером 30 августа, чтобы погулять с подругой Алисой. По словам родителей, сначала девушка просилась на ночевку к Алисе и на отказ отреагировала спокойно.

По информации «Интерфакса», позже девушка позвонила родителям и заявила, что домой не вернется и не скажет свое местоположение. Тогда мать Ефросиньи обратилась в полицию.

1 сентября девушек задержали на российско-финляндской границе. Они пытались выехать в соседнюю страну на такси. Полицейские сообщили об этом родителям школьницы, и те забрали ее домой. Где находится Алиса, не уточняется.

Ефросинья объяснила полиции, что Алису на самом деле зовут Настя. С ней она познакомилась в социальных сетях, а впервые они встретились только 30 августа.