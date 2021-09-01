Первый «Я»: в краснодарской школе сформировали 28 классов

Всего в эту школу пошли 840 первоклассников. При названии классов использовали буквы от «А» до «Я», не стали брать только «Ь», «Ъ» , «Й», «Ё», «Щ».

В Краснодаре в школе № 94 сформировали 28 первых классов. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Торжественную линейку пришлось проводить в два этапа, а детей разместили сразу в трех корпусах школы.

В 2019 году в краснодарской школе № 11 произошла аналогичная ситуация. В первый класс пошло рекордное количество детей, из‑за чего пришлось проводить четыре праздничные линейки и называть классы от «А» до «Ш».

Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что нужно строить больше школ, чтобы перестать ставить «алфавитные рекорды».