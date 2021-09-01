перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Бывшие телеграм-каналы «МБХ медиа» и «Открытых медиа» возобновили работу под новыми названиями 15:53
Вышел первый трейлер сериала «Мэр Кингстауна» с Джереми Реннером в главной роли 15:38
Полиция Москвы потратит более 800 тыс. рублей на обучение трех сотрудников «этичному хакингу» 15:31
«Спасибо за поправочку»: школьник указал на ошибку Путина во время разговора об истории 14:55
tanuki.official/Instagram
Обращения к Дурову, заказы суши и слова поддержки: как пользователи вступились за «Тануки» 14:35
Полиция задержала главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву 14:20
Первый «Я»: в краснодарской школе сформировали 28 классов 13:21
«Туда залезешь — там можно вроде бы узнать все»: Владимир Путин рассказал школьникам об интернете 13:20
Петербургский фестиваль Gamma перенесли на месяц из‑за коронавируса 12:30
B2B Conference Group/Flickr
Сбербанк будет выдавать ипотеку с 18 лет 12:00
Анна Куклина стала главным редактором «Афиши–Рестораны» 11:55
В России выявили 18 368 новых случаев коронавируса 11:44
«ВКонтакте» объявила о запуске своей почты 11:09
Отец Бритни Спирс потребовал 2 млн долларов за отказ от опеки над дочерью 10:05
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Пересадки в столичном наземном транспорте стали бесплатными 9:42
Центробанк внес в черный список 108 организаций. Среди них ломбарды и финансовые пирамиды 9:06
Warner Bros. опубликовала новый трейлер хоррора Джеймса Вана «Злое» 2:39
МХТ имени Чехова намерен прекратить показ двух спектаклей Константина Богомолова 2:01
Telegram добавил видеотрансляции с неограниченным числом участников 1:22
op_pop_art/Instagram
Эрмитаж выставил на продажу NFT картин Кандинского, да Винчи и Ван Гога 0:54
Отключить рекламу

Первый «Я»: в краснодарской школе сформировали 28 классов

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:21

В Краснодаре в школе № 94 сформировали 28 первых классов. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Всего в эту школу пошли 840 первоклассников. При названии классов использовали буквы от «А» до «Я», не стали брать только «Ь», «Ъ», «Й», «Ё», «Щ».

Торжественную линейку пришлось проводить в два этапа, а детей разместили сразу в трех корпусах школы.

В 2019 году в краснодарской школе № 11 произошла аналогичная ситуация. В первый класс пошло рекордное количество детей, из‑за чего пришлось проводить четыре праздничные линейки и называть классы от «А» до «Ш».

Тогда мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что нужно строить больше школ, чтобы перестать ставить «алфавитные рекорды».

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Газета "Коммерсантъ"
Люди
Евгений Первышов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить