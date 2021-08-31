Создатель мобильного YouTube Андрей Дороничев уходит из Google. После 14 лет в компании

Топ-менеджер Google Андрей Дороничев написал в инстаграме, что увольняется из компании. Причин он не уточнил. В IT-гиганте Дороничев проработал 14 лет, занимая в последние годы должность директора по продуктам.

«14 лет — это как 10 лет школы и 4 года института. Я успел вырастить целую новую версию себя. Научился строить продукты для всего мира. И почти забыл, как это „не быть в ‚Гугле‘“. А сегодня будто и последний звонок, и вручение диплома. Покидаю альма-матер и шагаю в мир», — заявил он.

По словам IT-специалиста, после ухода из Google он собирается «исследовать жизнь как инвестор, предприниматель и уличный музыкант».

Андрей Дороничев — создатель мобильного приложения YouTube Mobile. Широкой аудитории он стал известен благодаря фильму Юрия Дудя о Кремниевой долине.

Кроме работы в Google, Дороничев поддерживал российские стартапы: в 2019 году вместе с группой инвесторов он вложил около 200 тыс. долларов в образовательный проект U Skillz, а в 2020-м с еще одним героем «вДудя» Николаем Давыдовым анонсировал создание сообщества инвесторов и стартапов «Место».