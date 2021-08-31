Евросоюз объявил о полной вакцинации 70% взрослого населения от коронавируса

«70% взрослых в ЕС полностью вакцинированы. Я хочу поблагодарить множество людей, которые сделали это великое достижение возможным. Но мы должны идти дальше! Нам нужно, чтобы вакцинацию прошли еще больше европейцев. И мы должны помочь остальному миру тоже вакцинироваться», — написала глава Еврокомиссии .

В Европейском союзе полностью привились от коронавируса 70% взрослого населения. Об этом сообщила в своем твиттере председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Массовая вакцинация от коронавируса во всех странах Евросоюза началась 27–29 декабря. В январе Еврокомиссия заявила, что к лету 2021 года 27 стран ЕС должны вакцинировать минимум 70% населения. Однако, как сообщает Reuters, страны истолковали это как призыв достичь этой цели к сентябрю.

Ряд стран ЕС превысили поставленную цель вакцинировать 70% жителей, при этом в странах Восточной Европы вакцинировали меньше этого показателя.