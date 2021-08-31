Художники из команды Corridor Crew очеловечили персонажей из мультфильмов и игр с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Они записали весь процесс на видео, а в конце устроили между собой викторину, пытаясь угадать, кто послужил прототипом сгенерированного портрета (каждый из команды работал над разными персонажами).

Художники рассказали, что нейросеть смогла сопоставить внешность нарисованного персонажа с существующими в реальности чертами лица и воссоздать полный портрет. Так, Дейви Джонс из «Пиратов Карибского моря» превратился в среднестатистического мужчину в очках, правда, с неестественно зеленой кожей, а Танос из «Мстителей» теперь больше походит на соседа, чем великого злодея.

© Corridor Crew/YouTube 1 из 2 © Corridor Crew/YouTube 2 из 2

© Corridor Crew/YouTube

Corridor Crew решили поиграть и с образами персонажей из игр. Искусственный интеллект поработал над персонажем Киану Ривза из Cyberpunk 2077, Майклом Мэндо из Far Cry 3 и Норманом Ридусом из Death Stranding.

© Corridor Crew/YouTube 1 из 2 © Corridor Crew/YouTube 2 из 2

© Corridor Crew/YouTube 1 из 2 © Corridor Crew/YouTube 2 из 2

© Corridor Crew/YouTube 1 из 2 © Corridor Crew/YouTube 2 из 2

Изменениям подвергся и Геральт из ролевой игры «Ведьмак» по мотивам одноименной серии романов. Его по сравнению с предыдущими персонажами узнать гораздо сложнее.

© Corridor Crew/YouTube 1 из 2 © Corridor Crew/YouTube 2 из 2

А смогли бы вы догадаться, кто изображен на картинке ниже?

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Оказалось, что это не кто иной, как знаменитый борец за чистоту — Мистер Пропер.

© Corridor Crew/YouTube

Художники не смогли устоять и перед популярными мультфильмами. Например, мальчик Мигель из «Тайны Коко» почти никак не изменился после работы нейросети.

© Corridor Crew/YouTube 1 из 2 © Corridor Crew/YouTube 2 из 2

А Золушку из одноименного диснеевского мультфильма 1950 года по итогу что‑то очень сильно удивило.

© Corridor Crew/YouTube 1 из 2 © Corridor Crew/YouTube 2 из 2

Интересный эксперимент получился с персонажем Джа-Джа Бинксом из франшизы «Звездные войны», а точнее, с его глазом. Участники викторины даже сначала подумали, что это картина нидерландского художника Яна Вермеера «Девушка с жемчужной сережкой».

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Команда художников использовала не только персонажей мультфильмов, рекламы и игр, но и знаменитые скульптуры. Так, статуя Свободы в Нью-Йорке превратилась из олицетворяющей свободу женщины в недовольного мужчину с длинными светлыми волосами.

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Когда команда Corridor Crew решила посмотреть, как бы выглядел персонаж более чем десяти компьютерных игр Дюк Нюкем, то была удивлена. Искусственный интеллект превратил его в американского актера Стива Бушеми.

© Corridor Crew/YouTube 1 из 3 © Corridor Crew/YouTube 2 из 3 © Кадр из фильма «Фарго» 3 из 3