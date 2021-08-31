Instagram усложнил функцию репоста в сторис. Пользователи высказывают недовольство

Руководство соцсети Instagram выпустило обновление, в котором пропала кнопка для репоста публикаций в сторис. Внимание на это обратила блогер с ником thespectrumgirl.
Раньше сделать репост было очень просто — необходимо лишь нажать соответствующую иконку под фотографией. Теперь приходится проделать целый алгоритм действий.
Пользователи должны сохранить определенный пост, зайти в сторис в режиме автора, нажать на «улыбающуюся» иконку, добавить специальный стикер «поделиться», затем открыть раздел недавно сохраненных публикаций и выбрать конкретный слайд. После этого, наконец, можно будет опубликовать репост.
Постоянные юзеры соцсети начали высказывать недовольство из‑за этого обновления. Одни критикуют руководство за бессмысленное усложнение функций, а другие заявляют, что такое новшество сильно ударит по начинающим блогерам.
Дело в том, что алгоритмы Instagram сильно зависят от взаимодействия пользователей с постами. Чем больше у него лайков, комментариев и репостов, тем больше вероятность блогеру набрать желаемое количество подписчиков. Однако с последним обновлением делать репосты стало сложнее, а следовательно, большинство юзеров просто перестанут их публиковать.