Instagram усложнил функцию репоста в сторис. Пользователи высказывают недовольство

Руководство соцсети Instagram выпустило обновление, в котором пропала кнопка для репоста публикаций в сторис. Внимание на это обратила блогер с ником thespectrumgirl.

Раньше сделать репост было очень просто — необходимо лишь нажать соответствующую иконку под фотографией. Теперь приходится проделать целый алгоритм действий.

Пользователи должны сохранить определенный пост, зайти в сторис в режиме автора, нажать на «улыбающуюся» иконку, добавить специальный стикер «поделиться», затем открыть раздел недавно сохраненных публикаций и выбрать конкретный слайд. После этого, наконец, можно будет опубликовать репост.