США завершили вывод войск из Афганистана, окончив 20-летнюю войну. Талибы объявили о независимости

В ночь на 31 августа последний американский самолет вылетел из аэропорта Кабула. США объявили о завершении 20-летней войны в Афганистане, сообщает CNN со ссылкой на главу Центрального командования США генерала Кеннета Маккензи.

«Я стою перед вами, чтобы объявить о нашем выходе из Афганистана и о завершении миссии по эвакуации американцев, граждан третьих стран и афганцев, находящихся в зоне риска… Сегодняшний вывод означает как конец военного компонента эвакуации, так и двадцатилетней миссии, начавшейся в Афганистане вскоре после 11 сентября 2001 года», — заявил генерал на брифинге.

Маккензи отметил, что по итогам операции в Афганистане погиб 2461 американский военный, более 20 тыс. было ранено. США и их союзники эвакуировали более 123 тыс. гражданских лиц. Глава Центрального командования добавил, что несколько сотен американцев все еще находятся в Афганистане, они выразили желание остаться в стране.

Еще до завершения брифинга охранник аэропорта в Кабуле рассказал изданию Associated Press, что последние американские самолеты улетели из столицы Афганистана. После вылета авиации США в городе раздалась стрельба по воздуху.