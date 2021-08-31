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Писатель Харуки Мураками раскритиковал премьер-министра Японии из‑за COVID-19

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:27

Японский писатель Харуки Мураками, известный как автор романов «Норвежский лес», «Охот на овец», «Хроники заводной птицы» и «Кафка на пляже», раскритиковал власти своей страны из‑за реакции на пандемию коронавируса. Об этом сообщило Associated Press.

Мураками заявил, что премьер-министр Японии Есихидэ Суга с необоснованным оптимизмом относится к ситуации. Особенно возмутили писателя слова политика о том, что Япония «видит выход из длинного тоннеля», несмотря на рост числа заболевших.

«Если он действительно видел выход, его глаза, должно быть, очень хороши для его возраста. Я того же возраста, что и господин Суга, но я вообще не вижу никакого выхода», — сказал в эфире радиостанции Tokyo FM Мураками.

Писатель отметил, что, по его мнению, премьер-министр не слушает других людей и «видит только то, что хочет видеть». «Мы должны выжить до того момента, когда мы действительно начнем видеть выход», — подытожил Мураками.

В данный момент в Японии вакцинированы только около 44% населения — это значительно меньше, чем в других развитых странах мира. Суга рассчитывает, что все желающие смогут привиться к октябрю или ноябрю 2021 года, однако эксперты считают эти ожидания преждевременными.

Ранее Суга столкнулся с критикой из‑за проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио во время пандемии. В Японии прошли серии протестов против спортивных мероприятий. Рейтинг поддержки правительства упал на 30% в августе 2021 года.

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