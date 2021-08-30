В Москве пройдет экоакция «Чистое искусство». Во время нее мусор можно будет обменять на билеты

В Москве с 6 по 12 сентября пройдет экоакция «Чистое искусство». Во время нее горожане смогут обменять отсортированные бытовые отходы на билеты на культурные и спортивные события. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы кампании.

«Чистое искусство» призвана популяризировать осознанный образ жизни и раздельный сбор мусора, а также пригласить москвичей присоединиться к концертам, лекториям, кинопоказам, выставкам, мастер-классам и другим мероприятиям.

«Я всегда считал, что именно искусство способно изменить человека. <…> Человек, слушающий музыку и испытывающий при этом внутреннее потрясение, уже не сможет мусорить на улице. Именно искусство призвано менять мир», — сказал инициатор акции Юрий Розум.

Чтобы принять участие в акции, нужно сдать от двух килограмм чистых бытовых отходов (бумага, стекло, пластик и алюминий) в один из пунктов сбора, их адреса можно посмотреть на сайте. В обмен волонтеры выдадут экобилет с промокодом, который можно обменять на бонус из культурной программы.

В частности, по экобилетам можно сходить на концерты Mary Gu, ST, Дианы Арбениной, Риты Дакоты, «Мельницы», «Танцев минус», «Сургановой и оркестра». Также среди бонусов — посещение Центра документального кино, мюзикла «Шахматы» в МДМ, музея «Гараж».