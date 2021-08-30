Пользователь нашел первую короткометражку Нолана 1989 года. Пришлось провести расследование

Пользователь Reddit с ником Apprehensive_Shake_8 опубликовал первую короткометражку Кристофера Нолана — режиссера фильмов «Довод» и «Начало». Лента называется «Тарантелла», и снята она была в 1989 году. Перед своим полнометражным дебютом в 1998 году («Преследование») Нолан успел снять три коротких метра: «Воровство» (1996 год), «Жук-скакун» (1997) и «Тарантелла». Все три работы найти в открытом доступе невозможно.

yall one of Christopher Nolan’s lost short films Tarantella can finally be seen 🤩 skip to 19:01 in this link https://t.co/kSuWLFGVz6 pic.twitter.com/1pTiZKBgku — rav🧣 (@chazelleswift) August 11, 2021 «Наконец-то можно посмотреть один из потерянных короткометражных фильмов Кристофера Нолана „Тарантелла“»

Чтобы добраться до первой картины режиссера, юзеру пришлось провести полноценное расследование. Он потратил на поиски четыре месяца, ведь ему было необходимо отправить много писем по электронной почте и очень долго ждать ответов. Как оказалось, «Тарантелла» транслировалась на чикагском канале WTTW в независимой программе «Image Union». Короткометражка появилась в 1313-м выпуске, который вышел в эфир 9 декабря 1990 года.

@EmilyVMurray I don’t know if you saw this, but Christopher Nolan’s first ever short has been found 32 years after it was made - well worth a look! Saw this post and thought of you as resident Nolan superfan 😊 — Jordan King (@JordanMBKing) July 31, 2021 «Не знаю, видели ли вы, но это первая короткометражка Кристофера Нолана, которая была найдена через 32 года после ее создания, — стоит посмотреть!»

«В то время Кристофер Нолан был фактически никем — получение эфирного времени в этой передаче было его первой возможностью публично продемонстрировать любую из своих работ», — пишет пользователь. Энтузиаст попытался найти подробности о ленте или программе, но ему это не удалось. Самая развернутая информация представлена на сайте Национального архива BFI. Там лишь указан год и страна производства (Великобритания), а также синопсис: «Сюрреалистическая короткометражка». Пользователь решил связаться напрямую с создателями «Image Union». После продолжительной переписки он смог добыть копию «Тарантеллы» и выложил ее на Reddit, Vimeo и YouTube. Вскоре площадки заблокировали видео. На данный момент фильм можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

В «Тарантелле» Кристофер Нолан, которому на тот момент было 19 лет, использует изображение сна — прием, ставший в будущем одним из основных в его творчестве. По сюжету главный герой страдает от ночных кошмаров, в которых видит тарантулов и демона.

Seems like he likes to Complicate the plot and Make us MAD long ago 😂❤Can anyone explain the plot? — Guna vendhan (@Loki_mischief07) August 15, 2021 «Похоже, ему давно нравится усложнять сюжет и сводить нас с ума»