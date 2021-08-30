Пользователь нашел первую короткометражку Нолана 1989 года. Пришлось провести расследование

Пользователь Reddit с ником Apprehensive_Shake_8 опубликовал первую короткометражку Кристофера Нолана — режиссера фильмов «Довод» и «Начало». Лента называется «Тарантелла», и снята она была в 1989 году.
Перед своим полнометражным дебютом в 1998 году («Преследование») Нолан успел снять три коротких метра: «Воровство» (1996 год), «Жук-скакун» (1997) и «Тарантелла». Все три работы найти в открытом доступе невозможно.
Чтобы добраться до первой картины режиссера, юзеру пришлось провести полноценное расследование. Он потратил на поиски четыре месяца, ведь ему было необходимо отправить много писем по электронной почте и очень долго ждать ответов.
Как оказалось, «Тарантелла» транслировалась на чикагском канале WTTW в независимой программе «Image Union». Короткометражка появилась в 1313-м выпуске, который вышел в эфир 9 декабря 1990 года.
«В то время Кристофер Нолан был фактически никем — получение эфирного времени в этой передаче было его первой возможностью публично продемонстрировать любую из своих работ», — пишет пользователь.
Энтузиаст попытался найти подробности о ленте или программе, но ему это не удалось. Самая развернутая информация представлена на сайте Национального архива BFI. Там лишь указан год и страна производства (Великобритания), а также синопсис: «Сюрреалистическая короткометражка».
Пользователь решил связаться напрямую с создателями «Image Union». После продолжительной переписки он смог добыть копию «Тарантеллы» и выложил ее на Reddit, Vimeo и YouTube.
Вскоре площадки заблокировали видео. На данный момент фильм можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».
В «Тарантелле» Кристофер Нолан, которому на тот момент было 19 лет, использует изображение сна — прием, ставший в будущем одним из основных в его творчестве. По сюжету главный герой страдает от ночных кошмаров, в которых видит тарантулов и демона.
Судя по финальным титрам, над картиной также работал Роко Белич. Сейчас он является продюсером, режиссером и сценаристом. В 1999 году Белич получил приз зрительских симпатий фестиваля «Сандэнс» за ленту «Дженис Блюз», а спустя год был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» за тот же проект.