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Пользователь нашел первую короткометражку Нолана 1989 года. Пришлось провести расследование

Виктория Шанина
Вчера в 20:51

Пользователь Reddit с ником Apprehensive_Shake_8 опубликовал первую короткометражку Кристофера Нолана — режиссера фильмов «Довод» и «Начало». Лента называется «Тарантелла», и снята она была в 1989 году.

Перед своим полнометражным дебютом в 1998 году («Преследование») Нолан успел снять три коротких метра: «Воровство» (1996 год), «Жук-скакун» (1997) и «Тарантелла». Все три работы найти в открытом доступе невозможно.

«Наконец-то можно посмотреть один из потерянных короткометражных фильмов Кристофера Нолана „Тарантелла“»

Чтобы добраться до первой картины режиссера, юзеру пришлось провести полноценное расследование. Он потратил на поиски четыре месяца, ведь ему было необходимо отправить много писем по электронной почте и очень долго ждать ответов.

Как оказалось, «Тарантелла» транслировалась на чикагском канале WTTW в независимой программе «Image Union». Короткометражка появилась в 1313-м выпуске, который вышел в эфир 9 декабря 1990 года.

«Не знаю, видели ли вы, но это первая короткометражка Кристофера Нолана, которая была найдена через 32 года после ее создания, — стоит посмотреть!»

«В то время Кристофер Нолан был фактически никем — получение эфирного времени в этой передаче было его первой возможностью публично продемонстрировать любую из своих работ», — пишет пользователь.

Энтузиаст попытался найти подробности о ленте или программе, но ему это не удалось. Самая развернутая информация представлена на сайте Национального архива BFI. Там лишь указан год и страна производства (Великобритания), а также синопсис: «Сюрреалистическая короткометражка».

Пользователь решил связаться напрямую с создателями «Image Union». После продолжительной переписки он смог добыть копию «Тарантеллы» и выложил ее на Reddit, Vimeo и YouTube.

Вскоре площадки заблокировали видео. На данный момент фильм можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте».

В «Тарантелле» Кристофер Нолан, которому на тот момент было 19 лет, использует изображение сна — прием, ставший в будущем одним из основных в его творчестве. По сюжету главный герой страдает от ночных кошмаров, в которых видит тарантулов и демона.

«Похоже, ему давно нравится усложнять сюжет и сводить нас с ума»

Судя по финальным титрам, над картиной также работал Роко Белич. Сейчас он является продюсером, режиссером и сценаристом. В 1999 году Белич получил приз зрительских симпатий фестиваля «Сандэнс» за ленту «Дженис Блюз», а спустя год был номинирован на «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм» за тот же проект.

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