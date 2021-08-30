«Кухня на районе» создала меню с едой, как из школьной столовой

Городская служба еды «Кухня на районе» разработала специальное меню ко Дню знаний. В него вошли пять блюд, знакомые каждому школьнику. Об этом «Афише Daily» рассказали представители компании.
«Кухня на районе» собрала полку «Снова в школу» с блюдами из меню, которые ассоциируются с школьными временами и походами на большой перемене в столовую, где гнутся ложки и много любимой выпечки.
На короткой перемене можно перекусить школьной пиццей или сосиской в тесте, запив яблочным компотом из кастрюли. На большой перемене можно поесть основательно — на выбор два блюда: сосиски молочные со спагетти и говядина с подливой и гречкой.
Школьная пицца
Сосиска в тесте
Сосиски молочные со спагетти
Говядина с подливой и гречкой
3% с продаж этой полки «Кухня на районе» переведет в благотворительный фонд «Константа» через сервис «Добро Mail.ru», чтобы еще больше нуждающихся в помощи детей в этом году получили базовые для учебы вещи.
Блюда можно заказать в приложении «Кухни на районе» с 29 августа по 4 сентября.