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Центр Вознесенского открыл прием заявок в поэтическую студию

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:05

Поэтическая студия Центра Вознесенского объявила новый набор. Об этом «Афише Daily» сообщили представители площадки.

Принять участие в проекте могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет, интересующиеся поэзией. Заявки принимаются до 15 сентября.

Поэтическая студия под руководством поэта Андрея Родионова и драматурга Екатерины Троепольской существует уже пять лет. Каждую субботу с 16.00 до 19.30 ее участники вместе с кураторами читают и обсуждают стихи. Раз в месяц на встречи приходят известные лекторы — режиссеры, драматурги, критики и поэты.

Это не курсы. Мы ищем товарищей среди молодежи не на год, а чтобы вместе придумывать и делать проекты в смежных с поэзией областях — например в современном театре. В то же время мы планируем лекции о поэтах школьной программы, чтобы оживить ее восприятие, а также знакомство с современной поэтической ситуацией, совместные культпоходы на поэтические вечера, выставки и спектакли. И, конечно, разговор о вашем творчестве.
Андрей Родионов
Поэт, руководитель студии

Подростки, принявшие участие в поэтической студии, становятся постоянными участниками театральных и поэтических проектов, в том числе поэтических слэмов. Команды прошлых наборов выступали на сцене МХТ им. Чехова, в «Театр.doc», в Переделкино, в Канске и в Туле, на фестивалях «Вдохновение» и «Брусфест» и в чтениях Политехнического музея.

Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте центра. Участие бесплатное, первая встреча студии пройдет 18 сентября.

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