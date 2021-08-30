Центр Вознесенского открыл прием заявок в поэтическую студию

Поэтическая студия Центра Вознесенского объявила новый набор. Об этом «Афише Daily» сообщили представители площадки.
Принять участие в проекте могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет, интересующиеся поэзией. Заявки принимаются до 15 сентября.
Поэтическая студия под руководством поэта Андрея Родионова и драматурга Екатерины Троепольской существует уже пять лет. Каждую субботу с 16.00 до 19.30 ее участники вместе с кураторами читают и обсуждают стихи. Раз в месяц на встречи приходят известные лекторы — режиссеры, драматурги, критики и поэты.
Подростки, принявшие участие в поэтической студии, становятся постоянными участниками театральных и поэтических проектов, в том числе поэтических слэмов. Команды прошлых наборов выступали на сцене МХТ им. Чехова, в «Театр.doc», в Переделкино, в Канске и в Туле, на фестивалях «Вдохновение» и «Брусфест» и в чтениях Политехнического музея.
Для подачи заявки необходимо заполнить анкету на сайте центра. Участие бесплатное, первая встреча студии пройдет 18 сентября.