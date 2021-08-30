Центр Вознесенского открыл прием заявок в поэтическую студию

Поэтическая студия Центра Вознесенского объявила новый набор. Об этом «Афише Daily» сообщили представители площадки.

Принять участие в проекте могут подростки в возрасте от 14 до 18 лет, интересующиеся поэзией. Заявки принимаются до 15 сентября.

Поэтическая студия под руководством поэта Андрея Родионова и драматурга Екатерины Троепольской существует уже пять лет. Каждую субботу с 16.00 до 19.30 ее участники вместе с кураторами читают и обсуждают стихи. Раз в месяц на встречи приходят известные лекторы — режиссеры, драматурги, критики и поэты.