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В Петербурге 28 студентов задержали за фотовыставку в парке

Валерия Корниенко
Вчера в 20:59

В Петербурге задержали 28 студентов, организовавших фотовыставку в саду «Нева». Об этом сообщила изданиям Sota и Doxa активистка Анастасия Михайлова.

Поводом для задержания стала одна из работ, на которой были «некие слова о полиции», передает Sota. По словам Михайловой, выставка не является политической.

«Просто ребята студенты собрались на лужайке, вроде чей‑то день рождения там был. Ребята, грубо говоря, на пикник собрались и решили вокруг места, где они находились, развесить свои фотографии», — рассказала активистка.

У молодых людей забрали паспорта и доставили в отделение полиции № 76. Правоохранители отправили студентов в актовый зал и заявили, что не обязаны отпускать их после трех часов с момента задержания, поскольку задержанные находятся не в дежурной части.

Как позже сообщила Sota, несовершеннолетних участников выставки отпустили после приезда родителей, остальных продолжают удерживать. Что им вменяют, неизвестно.

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