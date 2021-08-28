Дейв Баутиста не хочет сниматься в фильмах с другими рестлерами. Джон Сина сказал, что понимает его

Дейв Баутиста отреагировал на предложение фаната сняться в одном фильме с Дуэйном Джонсоном и Джоном Синой, некогда такими же рестлерами, а теперь актерами. Он написал: «Нет, я и без этого в порядке!».

Спустя два дня Баутиста решил пояснить, что он имел в виду, и выложил коллаж с кадрами из фильмов, где он появлялся. На изображении можно увидеть его персонажей из «Бегущего по лезвию 2049», «Стражей Галактики», «Армии мертвецов» и грядущей «Дюны».