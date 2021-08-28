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Дейв Баутиста не хочет сниматься в фильмах с другими рестлерами. Джон Сина сказал, что понимает его

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:06

Дейв Баутиста отреагировал на предложение фаната сняться в одном фильме с Дуэйном Джонсоном и Джоном Синой, некогда такими же рестлерами, а теперь актерами. Он написал: «Нет, я и без этого в порядке!».

Спустя два дня Баутиста решил пояснить, что он имел в виду, и выложил коллаж с кадрами из фильмов, где он появлялся. На изображении можно увидеть его персонажей из «Бегущего по лезвию 2049», «Стражей Галактики», «Армии мертвецов» и грядущей «Дюны».

27 августа на интервью с Esquire пришел Джон Сина, с которым Баутиста заочно отказался сниматься. Его спросили, как он относится к заявлению актера, на что тот ответил, что понимает его позицию.

Сина похвалил актерскую игру Баутисты и сказал, что очень расстроен его убеждением. Однако актер призвал «понять его точку зрения».

Дейв долго и усердно работал. Он предан своим персонажам. И хочет выдавать результат, который больше отражает его личность. Нельзя его за это винить — я им восхищаюсь. Я понимаю его на все сто процентов.

У меня к нему нет возражений, и я действительно думаю, что он не против лично меня. Дейв один из самых хороших парней, которого можно найти. Храбрость, которая позволяет ему говорить такие вещи, делает его самостоятельным. Это достойно аплодисментов.
Джон Сина
Актер, рестлер

16 сентября в российский кинопрокат выходит экранизация «Дюны» под руководством Дени Вильнева, в которой Дейв Баутиста играет роль Глоссу Раббана. Джон Сина появился на экранах с премьерой комедии «Друзья по отпуску».

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