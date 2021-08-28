Дейв Баутиста не хочет сниматься в фильмах с другими рестлерами. Джон Сина сказал, что понимает его

Дейв Баутиста отреагировал на предложение фаната сняться в одном фильме с Дуэйном Джонсоном и Джоном Синой, некогда такими же рестлерами, а теперь актерами. Он написал: «Нет, я и без этого в порядке!».
Спустя два дня Баутиста решил пояснить, что он имел в виду, и выложил коллаж с кадрами из фильмов, где он появлялся. На изображении можно увидеть его персонажей из «Бегущего по лезвию 2049», «Стражей Галактики», «Армии мертвецов» и грядущей «Дюны».
27 августа на интервью с Esquire пришел Джон Сина, с которым Баутиста заочно отказался сниматься. Его спросили, как он относится к заявлению актера, на что тот ответил, что понимает его позицию.
Сина похвалил актерскую игру Баутисты и сказал, что очень расстроен его убеждением. Однако актер призвал «понять его точку зрения».
16 сентября в российский кинопрокат выходит экранизация «Дюны» под руководством Дени Вильнева, в которой Дейв Баутиста играет роль Глоссу Раббана. Джон Сина появился на экранах с премьерой комедии «Друзья по отпуску».