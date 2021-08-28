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Фестиваль современной драматургии «Любимовка» объявил полную программу

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:43

Российский фестиваль современной драматургии «Любимовка», который пройдет в театре «Современник» с 2 по 10 сентября, объявил полное расписание читок и специальных мероприятий. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы события.

В основной программе фестиваля заявлены 24 пьесы авторов из Москвы, Петербурга, Рязани, Уфы, Львова, Баку, Минска и других городов. Во внеконкурсной будут представлены 5 пьес уже состоявшихся авторов: «Катапульта» Дмитрия Богославского, «Черная пурга» Анастасии Букреевой, «Инау» Олега Михайлова, «Ленточки» Павла Пряжко, «Друг мой» Константина Стешика.

Фриндж-программа будет представлять из себя лабораторию для проведения исследований, концепций и идей, попадающих в театр из других сфер. Образовательный блок «Драматург плюс новые обстоятельства» будет посвящен трансформациям театра и роли драматурга в нем. В рамках него запланированы мастер-класс Саши Денисовой о драматурге как режиссере, практикум Наташи Боренко о гендерных стереотипах в драматургии и многое другое.

Кроме того, в программе «Любимовки» запланировано несколько специальных событий. Вечером 2 сентября пройдет читка новой пьесы Андрея Родионова и Екатерины Троепольской «Троекурово». 5 сентября можно будет услышать премьерную читку документальной пьесы Светланы Баженовой и Ярославы Пулинович «Толстой о людях. Люди о Толстом», которая пройдет в фестивальном клубе «Клуб».

В последний день фестиваля, 10 сентября, состоится читка новой пьесы Ивана Вырыпаева «Закрытое исследование. New Constructive Ethics». Автор сам прочитает свой текст по Zoom.

Вход на все мероприятия бесплатный по предварительной регистрации.

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