Big Red Machine выпустили новый альбом. На фитах Тейлор Свифт и Fleet Foxes

Американская инди-фолк-группа Big Red Machine выпустила второй студийный альбом «How Long Do You Think It’s Gonna Last?». Послушать релиз можно на всех популярных стриминг-платформах.

Всего на пластинке 15 треков, в том числе фиты с Тейлор Свифт, Илси Джубер, Fleet Foxes, La Force, Naeem и другими музыкантами.