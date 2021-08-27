Big Red Machine выпустили новый альбом. На фитах Тейлор Свифт и Fleet Foxes

Всего на пластинке 15 треков, в том числе фиты с Тейлор Свифт, Илси Джубер, Fleet Foxes, La Force, Naeem и другими музыкантами.

«Пластинка охватывает весь спектр человеческих эмоций и огромна по своему охвату: от рождения до смерти сквозь любовь, друзей, расставание, то, что могло бы произойти, и многое другое. Этот осенний альбом, олицетворяющий образ „бьющегося сердца“, который сформировали Big Red Machine, обнажает дуэт эмоционально и часто требует размышлений», — пишет NME о релизе.

Коллектив Big Red Machine образовался в 2008 году, в его составе — Аарон Десснер и Джастин Вернон. Свой дебютный альбом, который так и называется «Big Red Machine», музыканты выпустили только в августе 2018 года. В создании пластинки приняли участие около 40 исполнителей, в том числе Брайс Десснер, Брайан Девендорф, Ричард Парри, Фиби Бриджерс и другие.