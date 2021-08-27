В Лондоне открылась выставка фотопортретов выживших жертв холокоста. Снимки делала Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская сделала снимки Стивена Фрэнка и Ивонны Бернштейн, которые обосновались в Великобритании. Вместе с ними позировали внуки — так Миддлтон хотела показать преемственность поколений. Съемки проходили в Кенсингтонском дворце.

В Имперском военном музее в Лондоне открылась выставка с портретами выживших жертв холокоста. Это фотопроект Кейт Миддлтон , сообщает Tatler UK.

Фотографии автор проекта стилизовала в духе работ голландского художника Яна Вермеера — с темным фоном, синими оттенками и красивыми натюрмортами на столах. Они вошли в групповую экспозицию «Generations: Portraits of Holocaust Survivors» («Поколения: портреты переживших холокост) к 75-летию окончания холокоста.

«Хоть мне и посчастливилось встретить двоих из немногих выживших, я понимаю, что в будущем не все смогут услышать их истории из первых рук. Жизненно важно, чтобы их воспоминания сохранялись и передавались будущим поколениям», — отметила Кейт Миддлтон.

Впервые Миддлтон показала эти снимки 27 января 2020 года – в День памяти жертв холокоста. Выставка должна была открыться буквально через пару дней, но была отложена из‑за пандемии коронавируса.