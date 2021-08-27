Шойгу предложил создать систему защиты от антироссийской пропаганды

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что России необходимо создать систему защиты от пропаганды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Мы должны выстроить систему защиты против этого. Мы не можем допустить, чтобы забыли свою историю, забыли о заслугах наших родителей, отцов и дедов», — цитирует агентство слова министра.

По словам Шойгу, враждебные центры антироссийской пропаганды создаются в приграничных с Россией странах. Они якобы находятся в Риге, Таллине, Варшаве и Хельсинки.

В ведомстве отметили, что в ходе конференции «Армия и общество. Психологическая оборона» форума «Армия-2021» ее участники прочитали доклады и обменялись мнениями об угрозах России в информационной сфере, а также предложили меры противодействия им.

В начале августа Шойгу заявил, что центры антироссийской пропаганды в основном занимаются распространением слухов. По его словам, сотрудники таких структур следят за инфопространством, выбирают тех, «кто ничего хорошего не пишет», и приглашают их на работу за стипендии.