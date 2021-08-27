перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Группа «Источник» выпустила трек «Горю». Он стал саундтреком к аудио-сериалу «Охотники за книгами» 16:35
Талибы запретят публично слушать и исполнять музыку в Афганистане 15:48
Шойгу предложил создать систему защиты от антироссийской пропаганды 15:45
В Лондоне открылась выставка фотопортретов выживших жертв холокоста. Снимки делала Кейт Миддлтон 15:17
Anadolu Agency/Getty Images Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне
Мемы, тролли, инфлюэнсеры: Би-би-си рассказала, как талибы победили в медиавойне 15:14
Убийство Моргенштерна в самом дорогом клипе рэпера «Dinero» 14:47
Книжный фестиваль «ЛитераТула» перенесли на неопределенный срок 14:40
Encøre Squad проведет вечеринки в Москве и Петербурге. В программе: пинг-понг, гриль и музыка 14:12
ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами 13:10
Анна Алешникова/Facebook В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix
В Обнинске градозащитники пожаловались на повреждение дачи Морозовой для съемок сериала Netflix 12:29
Loqiemean представил новый остросоциальный сингл «Good Not Ok» 12:18
The Beatles выпустят переиздание альбома «Let It Be» 1970 года 11:43
Опрос: большинство россиян не хотели бы работать с мужем или женой в одной компании 11:24
В приквеле «Короля Льва» появятся Келвин Харрисон и Аарон Пьер. Они озвучат молодых Шрама и Муфасу 11:12
В России выявили 19 509 новых случаев коронавируса 11:09
Chvrches/Instagram Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence»
Chvrches выпустили четвертую студийную пластинку «Screen Violence» 10:16
Россия сняла все ограничения на полеты в Доминикану, Южную Корею и Чехию. Впервые за пандемию 10:12
Защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди обвинили в сексуальном насилии 9:31
Baby Keem и Кендрик Ламар выпустили совместный трек «Family Ties» 9:22
У Холзи вышел альбом «If I Can’t Have Love, I Want Power». Его спродюсировал Трент Резнор 2:14
Отключить рекламу

ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами

Виктория Шанина
Сегодня в 13:10

Центризбирком (ЦИК) направит в Верховный суд иски о снятии с выборов в Госдуму семи кандидатов от Партии роста и РПСС. Причиной стало владение иностранными активами, пишет «Коммерсант».

Ведомство начало отстранять от выборов кандидатов с зарубежными активами после получения результатов соответствующей проверки Центробанка. На основе этих же данных уже были сняты восемь кандидатов, у которых нашли единичные акции Apple, Pfizer и Intel.

Тех, кто не согласен с результатами проверки и не хочет сниматься с выборов сам или по решению партии, ЦИК планирует отстранить через суд.

В списке претендентов на отстранение оказался кандидат от РПСС Дмитрий Потапенко. Он ознакомился с отчетом ЦБ и заявил, что в нем есть представители почти всех партий, в том числе «Единой России».

«Насколько я понимаю, люди работали через российские брокерские конторы, и никаких зарубежных счетов у них нет. Как будет в этой ситуации действовать ЦИК, не очень понятно», — сказал Потапенко.

У самого Дмитрия Потапенко в графе «иностранные активы» фигурируют акции «Яндекса» и Сбербанка. Таким образом, иностранными активами могут быть признаны даже акции российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах.

Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а «Яндекса» — на NASDAQ. По информации «Коммерсанта», эти активы попадают под понятие иностранных финансовых инструментов, как и ценные бумаги иностранных компаний в инвестиционных портфелях российских банков.

В конце июля ЦИК снял Павла Грудинина с выборов в Госдуму. Он стал первым кандидатом, снятым с нынешних выборов за владение иностранными активами.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
хип-хоп
Og Buda, Mayot, Soda Luv
Авангард громкого и провокационного минималистик-трэпа
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
триллер
Воспоминания
Футуристический детектив с Хью Джекманом
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Центризбирком России
Госдума
Центральный банк России
Apple
Pfizer
Intel
Сбербанк России
Яндекс
Единая Россия
Люди
Дмитрий Потапенко
Павел Грудинин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить