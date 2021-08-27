ЦИК снимет с выборов в Госдуму кандидатов, владеющих иностранными активами

Центризбирком (ЦИК) направит в Верховный суд иски о снятии с выборов в Госдуму семи кандидатов от Партии роста и РПСС. Причиной стало владение иностранными активами, пишет «Коммерсант».

Ведомство начало отстранять от выборов кандидатов с зарубежными активами после получения результатов соответствующей проверки Центробанка. На основе этих же данных уже были сняты восемь кандидатов, у которых нашли единичные акции Apple, Pfizer и Intel.

Тех, кто не согласен с результатами проверки и не хочет сниматься с выборов сам или по решению партии, ЦИК планирует отстранить через суд.

В списке претендентов на отстранение оказался кандидат от РПСС Дмитрий Потапенко. Он ознакомился с отчетом ЦБ и заявил, что в нем есть представители почти всех партий, в том числе «Единой России».

«Насколько я понимаю, люди работали через российские брокерские конторы, и никаких зарубежных счетов у них нет. Как будет в этой ситуации действовать ЦИК, не очень понятно», — сказал Потапенко.

У самого Дмитрия Потапенко в графе «иностранные активы» фигурируют акции «Яндекса» и Сбербанка. Таким образом, иностранными активами могут быть признаны даже акции российских компаний, которые торгуются на зарубежных биржах.

Акции Сбербанка торгуются на Лондонской бирже, а «Яндекса» — на NASDAQ. По информации «Коммерсанта», эти активы попадают под понятие иностранных финансовых инструментов, как и ценные бумаги иностранных компаний в инвестиционных портфелях российских банков.

В конце июля ЦИК снял Павла Грудинина с выборов в Госдуму. Он стал первым кандидатом, снятым с нынешних выборов за владение иностранными активами.