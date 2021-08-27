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В приквеле «Короля Льва» появятся Келвин Харрисон и Аарон Пьер. Они озвучат молодых Шрама и Муфасу

Виктория Шанина
Сегодня в 11:12

Келвин Харрисон-младший и Аарон Пьер присоединились к актерскому составу приквела фильма «Король Лев» 2019 года. Они озвучат главных героев — Шрама и Муфасу, пишет Deadline.

Картина вновь будет создана с помощью фотореалистичной анимации. Сюжет посвящен происхождению короля Земель Прайда Муфасы. Disney планирует «продолжить исследовать мифологию культовых персонажей».

Муфасу озвучит Аарон Пьер, который уже работал с Дженкинсоном над сериалом «Подземная железная дорога» для Amazon. Приквел «Короля Льва» станет для Пьера первым опытом в озвучке.

Харрисон-младший был выбран на роль Таки — брата Муфасы, более известного по кличке Шрам. Авторы проекта планируют использовать оригинальное имя персонажа, чтобы следовать за детской книгой «История двух братьев», написанной Алексом Симмонсом в 1994 году после выхода первого оригинального мультфильма «Король Лев».

Кресло режиссера займет Барри Дженкинс, который в 2017 году получил «Оскар» за фильм «Лунный свет» в номинации «Лучший адаптированный сценарий». Сценарий напишет Джефф Натансон — автор предыдущей ленты.

Фотореалистичный ремейк знаменитого хита Disney вышел в 2019 году. «Король Лев» собрал более 1,5 млрд долларов при бюджете в 200 млн и был довольно высоко оценен критиками. Тем не менее аниматор оригинального мультфильма раскритиковал ремейк за отсутствие эмоций и дешевую картинку.

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