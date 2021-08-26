ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала сервис бронирования отелей Booking.com на 1,3 млрд рублей за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Об этом сообщил «Интерфакс».

Штраф назначили в рамках дела о навязывании гостиницам требования соблюдать паритет цен. Его возбудили из‑за обращения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

По мнению ФАС, нидерландская компания навязывала отелям и хостелам условия договора, согласно которым они не имели права установить более низкие цены на свои услуги в каких‑либо других каналах.

Это, как считают в ведомстве, ограничивало конкуренцию на российском туристическом рынке и ущемляло интересы владельцев гостиниц. ФАС потребовала прекратить незаконную практику, однако агрегатор пока не выполнил это предписание.

На известие о штрафе в Booking.com отреагировали разочарованием. Компания намерена обжаловать решение ФАС, пока ожидает результатов апелляции на заключение о практике паритета цен.