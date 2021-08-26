На Moscow Music Week будет музыкальная конференция и книжные шоукейсы

Образовательная конференция шоукейс-фестиваля Moscow Music Week пройдет в этом году 2 и 3 сентября в stu.dio250 x Blanc. Ее подробностями с «Афишей Daily» поделились представители проекта.
Среди участников:
- сооснователь «Боли» и MMW Степан Казарьян;
- автор телеграм-канала i hate being a manager its awesome и создательница видеоподкаста Pillow News Женя Муродшоева;
- музредактор Deezer Софья Дьяконова;
- замглавреда «Яндекс.Музыки» Олег Лузин;
- основатель Tazeros Global System Артур Хачуян;
- менеджер коллектива Tundra Саша Агроном;
- директор Союза композиторов России Карина Абрамян;
- главред «Радио Культура» Ксения Ламшина.
На отдельной секции обсудят, как музыканты и их менеджеры могут использовать big data и как технология влияет на индустрию.
Кроме музыкальных шоукейсов и конференции на MMW будет отдельный проект Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ). Он состоит из двух частей — газеты, которую будут раздавать на фестивале, и шоукейсов издательств, где можно будет купить их книги.
В газете люди из музыкальной и книжной индустрий (издатели Михаил Котомин и Феликс Сандалов, публицисты Максим Семеляк и Лев Ганкин, промоутеры Степан Казарьян и Александр Ионов) размышляют о связи этих двух миров.
Книжные шоукейсы будут расположены в клубах, барах и на других площадках Moscow Music Week. Там будут представлены издания от резидентов ММКЯ — Ad Marginem, «Нового литературного обозрения», Individuum, «Кабинетного ученого» и «Института музыкальных инициатив».