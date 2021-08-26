На Moscow Music Week будет музыкальная конференция и книжные шоукейсы

Образовательная конференция шоукейс-фестиваля Moscow Music Week пройдет в этом году 2 и 3 сентября в stu.dio250 x Blanc. Ее подробностями с «Афишей Daily» поделились представители проекта.

Среди участников:

сооснователь «Боли» и MMW Степан Казарьян;

автор телеграм-канала i hate being a manager its awesome и создательница видеоподкаста Pillow News Женя Муродшоева;

музредактор Deezer Софья Дьяконова;

замглавреда «Яндекс.Музыки» Олег Лузин;

основатель Tazeros Global System Артур Хачуян;

менеджер коллектива Tundra Саша Агроном;

директор Союза композиторов России Карина Абрамян;

главред «Радио Культура» Ксения Ламшина.

На отдельной секции обсудят, как музыканты и их менеджеры могут использовать big data и как технология влияет на индустрию.

Кроме музыкальных шоукейсов и конференции на MMW будет отдельный проект Московской международной книжной ярмарки (ММКЯ). Он состоит из двух частей — газеты, которую будут раздавать на фестивале, и шоукейсов издательств, где можно будет купить их книги.

В газете люди из музыкальной и книжной индустрий (издатели Михаил Котомин и Феликс Сандалов, публицисты Максим Семеляк и Лев Ганкин, промоутеры Степан Казарьян и Александр Ионов) размышляют о связи этих двух миров.

Книжные шоукейсы будут расположены в клубах, барах и на других площадках Moscow Music Week. Там будут представлены издания от резидентов ММКЯ — Ad Marginem, «Нового литературного обозрения», Individuum, «Кабинетного ученого» и «Института музыкальных инициатив».