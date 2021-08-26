Первый осенний четверг в «Стрелке»: концерт инди-группы Pompeya

2 сентября на вечеринке Jameson Yard в баре «Стрелка» состоится концерт инди-группы Pompeya. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Коллектив выступит в своем первоначальном составе: вокал и гитара — Даниил Брод, бас — Денис Агафонов, клавишные — Саша Липский, ударные — Наири Симонян.

С открытия бара Pompeya стали частым музыкальным гостем ночной программы.

«По этому случаю мы предпринимаем единственное в своем роде путешествие во времени: переносимся в 2011-й, где все мы на десять лет моложе, в мире еще нет пандемии коронавируса, а на должности президента России находится Дмитрий Медведев», — отмечают организаторы.

Концерт начнется в 21.00 и продлится до полуночи. Билеты можно приобрести заранее за 1000 рублей или на входе — 1500.