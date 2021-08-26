Стивен Содерберг и Эд Соломон снимут криминальный мини-сериал для HBO Max

Американский режиссер Стивен Содерберг, известный по фильмам «Одиннадцать друзей Оушена», «Эрин Брокович» и «Заражение», снимет криминальный мини-сериал «Полный круг» («Full Circle») для HBO Max. Об этом сообщил Collider.

Сценарий шестисерийного шоу напишет Эд Соломон, автор «Невероятных приключений Билла и Теда», «Людей в черном» и «Иллюзии обмана». Вместе с Содербергом он уже работал над криминальным триллером «Без резких движений».

Новый проект кинематографистов расскажет о расследовании неудавшегося похищения, которое раскроет давние секреты, связывающие нескольких жителей современного Нью-Йорка и их культуры.

«Даже по стандартам Эда это сложное повествование, которое умудряется быть одновременно калейдоскопичным и интимным. Наша задача сейчас — собрать отличный актерский состав и убедиться, что мы реализуем сценарий на том уровне, которого он заслуживает», — сказал Содерберг.

Он вместе с Соломоном и Кейси Сильвер («Идальго», «В погоне за Бонни и Клайдом», «Без резких движений») выступит исполнительным продюсером сериала. «Этот ограниченный сериал полон сюрпризов и поворотов, которые может создать только эта команда», — отметил исполнительный вице-президент HBO Max Джоуи Чавес.