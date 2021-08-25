«Уралвагонзавод» запатентовал проект детской площадки в виде танка «Армата»

Проекты создали в прошлом году глава отдела интеллектуальной собственности Уральского конструкторского бюро вагоностроения Александр Тиссен , его сын Корней, специалист УВЗ Максим Лебедев и его дочь Любовь.

Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) запатентовал два проекта детской спортивно-игровой площадки, оформленной в виде танка «Армата». Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу предприятия.

Они работали над идеей детской площадки в течение нескольких месяцев. Помимо игрового комплекса, проектировщики также подготовили концепцию детской кровати — также в виде танка, но на этот раз Т-72.

Разработки выдвинули на конкурс по продвижению товарных знаков УВЗ. На нем команда удостоилась третьего места. О планах реализации проекта пока ничего неизвестно.

«Уралвагонзавод» входит в состав корпорации «Ростех». Он создает и производит танки, вагоны, бронемашины, металлорежущие инструменты и нестандартизированное оборудование. 50% выпускаемой продукции — военные изделия.