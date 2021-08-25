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Суд разрешил Megan Thee Stallion выпустить ремикс на песню BTS «Butter». Релиз – 27 августа

Виктория Шанина
25 августа 2021  17:27

Суд Техаса постановил, что американская хип-хоп-исполнительница Megan Thee Stallion имеет право выпустить ремикс на песню BTS «Butter». Для этого артистке пришлось написать иск против своего звукозаписывающего лейбла, пишет Variety.

Изначально Megan Thee Stallion запланировала выпуск ремикса на 27 августа. Однако, по словам рэперши, лейбл 1501 Certified Entertainment и его гендиректор Карл Кроуфорд всячески препятствуют релизу.

Девушка подала против лейбла иск в суд округа Харрис штата Техас. Она заявила, что 1501 Certified Entertainment и Кроуфорд мешают ей выпустить песню, а отмена релиза может нанести «непоправимый урон» ее карьере.

В материалах дела отмечается, что Меган Пит (настоящее имя артистки) обратилась за «экстренной помощью суда». Она попросила рассмотреть иск до 27 августа 2021 года, чтобы «песня была выпущена на этой неделе, как и планировалось ранее».

«Если Пит не разрешат выпустить новый трек, в котором она выступает в качестве исполнителя, в эту пятницу, <…> ее музыкальная карьера понесет непоправимый ущерб, включая разрушительное воздействие на ее отношения с поклонниками и другими артистами в музыкальной индустрии», — говорится в документе.

В тексте отмечается, что «такой ущерб личной репутации и замалчивание художественного самовыражения в музыке не могут быть компенсированы в виде денежного возмещения». Именно поэтому необходима экстренная помощь.

«Релиз Пит жизненно важен для поддержания ее статуса как относительно новой, но все еще подающей надежды артистки, — написано в заявлении. — В отсутствие немедленной помощи суда это скажется на творчестве Пит, выпуск песни сорвется, а доброй воле, репутации и карьере Пит в целом будет нанесен вредный, нежелательный и необратимый ущерб».

Меган Пит не впервые сталкивается с юридическими разногласиями с 1501 Certified Entertainment. В 2020 году рэперша заявляла, что лейбл мешает ей выпустить EP «Suga». Девушка получила временный запретительный приказ от суда. Несмотря на совместную работу лейбла и певицы, судебные разбирательства до сих пор продолжаются.

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