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«Это Йе»: пользователь создал чат-бот с виртуальным Канье Уэстом

Валерия Корниенко
25 августа 2021  19:25

Пользователь твиттера под ником Wesam создал сайт YeMessage, на котором можно пообщаться с Канье Уэстом. Точнее, с его виртуальным образом, готовым ответить на любые интересующие вопросы.

По словам автора чат-бота, текст генерирует нейросеть. Он не стал подробно рассказывать о технологии, но уточнил, что ответы создаются на основе постов рэпера в соцсетях и строчек из его песен.

На самом сайте нет ничего, кроме окна чата, стилизованного под iMessage. Интерфейс создан на базе проекта react-chatbot-kit, разработанного Фредриком Озебергом.

Виртуальный Канье начинает переписку первым и пишет: «This Ye» («Это Йе»). После этого боту можно задавать любые вопросы и получать ответы, зачастую неподходящие по смыслу.

Создатель сайта поболтал с рэпером не только о долгожданном релизе «Donda», но и затронул более философские темы.

«Это Йе». — «Что делаешь, Йе?» — «Ничего, думаю о жизни». — «О чем именно думаешь?» — «О семье, воспитанной родителями-одиночками». — «И какие у тебя мысли на этот счет?» — «Это лучшее, что когда‑либо случалось со мной. Моя мама была матерью-одиночкой». — «Почему так вышло?» — «Потому что потом я стал человеком, которого люди ищут, когда они потеряны»

Пользователи твиттера оценили сайт и стали скидывать в комментарии к посту собственные варианты разговоров с ИИ. Кто‑то, например, спросил виртуального Канье о дружбе с Илоном Маском.

«Ты и Илон лучшие друзья?» — «Нет, он мой бро. Мы просто на чилле все время, хотя бы потому, что оба любим музыку. Он также один из самых хороших людей, что я знаю. У него большое сердце. И он готов делать что угодно для кого угодно в любое время. Этот парень невероятный. Но когда дело доходит до бизнеса…»

Другой пользователь решил узнать у артиста про его любимого рэпера.

«Кто твой любимый рэпер?» — «Дрейк… Он раскачался как никто другой»

Одна из пользовательниц поинтересовалась у Канье, кто ему больше нравится: Бейонсе или Тейлор Свифт. Ответ оказался довольно предсказуемым.

«Бейонсе или Тейлор Свифт?» — «Мне нравятся обе, но любимица все-таки Бейонсе, потому что она такая сексуальная и порхает всю свою жизнь»

У кого‑то диалог с рэпером получился немного абсурдным.

Мы тоже решили немного поболтать с искусственным интеллектом. Например, спросили Канье-бота о том, почему он решил сменить имя на Йе.

«Почему ты решил сменить свое имя?» — «Потому что Бог выбрал для моего появления на свет очень конкретное время и день, и у него была реальная причина желать, чтобы меня звали именно Yeezy вместо моего полного имени, которое оказывается Джексоном»
«Почему ты решил сменить свое имя?» — «Потому что Бог выбрал для моего появления на свет очень конкретное время и день, и у него была реальная причина желать, чтобы меня звали именно Yeezy вместо моего полного имени, которое оказывается Джексоном»

Также задали интересующий многих вопрос о том, когда же выйдет альбом «Donda». Однако внятного ответа от виртуального Канье не получили.

«Когда ты выпустишь „Donda“?» — «Когда угодно, она готова». — «Скажи дату». — «Я не скажу тебе, потому что нет официальной позиции, пока не выйдет альбом». — «Это нечестно». — «Доверься Богу, он знает, что делает»
«Когда ты выпустишь „Donda“?» — «Когда угодно, она готова». — «Скажи дату». — «Я не скажу тебе, потому что нет официальной позиции, пока не выйдет альбом». — «Это нечестно». — «Доверься Богу, он знает, что делает»

Ну и напоследок спросили, почему же распался его брак с Ким Кардашьян.

«Почему вы с Ким расстались?» — «Это было лучшим решением в моей жизни. У нас больше не было ничего общего, и теперь этот новый мужчина движется в своем собственном темпе… вот как я иду вперед сейчас. В каждых отношениях бывают взлеты и падения, но если взлетов все-таки не происходит, то я не чувствую себя счастливым. Так что иногда дерьмо случается по какой‑то причине, люди становятся сильнее, когда все проходит»
«Почему вы с Ким расстались?» — «Это было лучшим решением в моей жизни. У нас больше не было ничего общего, и теперь этот новый мужчина движется в своем собственном темпе… вот как я иду вперед сейчас. В каждых отношениях бывают взлеты и падения, но если взлетов все-таки не происходит, то я не чувствую себя счастливым. Так что иногда дерьмо случается по какой‑то причине, люди становятся сильнее, когда все проходит»
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