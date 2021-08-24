Новый альбом Майлса Кейна выйдет 21 января. Послушать первый сингл с пластинки можно уже сейчас

Одновременно с анонсом альбома Кейн выпустил клип на «Don’t Let It Get You Down». В начале ролика звучит голос комика Пола О’Грэди, а позже в кадре появляется Джимми Симпсон , известный по сериалам «Мир Дикого Запада» и «Черное зеркало».

Майлс Кейн анонсировал новый альбом под названием «Change The Show» и поделился первым синглом «Don’t Let It Get You Down». Четвертая пластинка британского инди-рокера выйдет 21 января 2022 года, рассказал он в инстаграме.

Кейн работал над релизом 18 месяцев, пока находился на самоизоляции. Музыкант сказал NME, что все время, неожиданно свалившееся из‑за пандемии коронавируса, он посвятил самоанализу.

«Я писал песни о больших взлетах и ​​падениях, мечтах, настоящих друзьях и глубоких чувствах. Я научился пускать будущее на самотек, оставаясь верным себе, и из этого, как мне кажется, получился воодушевляющий альбом!», — описал Кейн «Change The Show».

В далеком 2013 году «Афиша Daily» разговаривала с Кейном о возрасте, фанатских кричалках и внешнем виде.