Новый альбом Майлса Кейна выйдет 21 января. Послушать первый сингл с пластинки можно уже сейчас

Майлс Кейн анонсировал новый альбом под названием «Change The Show» и поделился первым синглом «Don’t Let It Get You Down». Четвертая пластинка британского инди-рокера выйдет 21 января 2022 года, рассказал он в инстаграме.

Одновременно с анонсом альбома Кейн выпустил клип на «Don’t Let It Get You Down». В начале ролика звучит голос комика Пола О’Грэди, а позже в кадре появляется Джимми Симпсон, известный по сериалам «Мир Дикого Запада» и «Черное зеркало».