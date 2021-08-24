Фото: Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс встретились спустя 36 лет после выхода «Назад в будущее»

Исполнители главных ролей в серии фильмов «Назад в будущее» Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс встретились на фестивале Awesome Con и сделали совместное фото. Первая картина про подростка Марти Макфлая и ученого Эмметта Брауна вышла 3 июля 1985 года.
В этом году Фокс отметил 60-летие, а Ллойду в октябре исполнится 83 года. В прошлом году актеры уже появлялись вместе на ютьюб-шоу Джоша Гэда и собрали средства на борьбу с пандемией коронавируса.
Актеры из «Назад в будущее» также сфотографировались с посетителями Awesome Con, который прошел в Вашингтоне с 20 по 22 августа.
В сети продолжают гулять слухи о продолжении культовой научно-фантастической трилогии. Кристофер Ллойд, исполнивший роль доктора Эмметта Брауна, говорил, что не прочь сняться в четвертой части франшизы, главное, чтобы Роберт Земекис и Боб Гейл придумали действительно стоящую идею для нее. Однако сами создатели не раз подчеркивали, что не собираются снимать продолжение. Земекис даже заявлял, что сиквел «Назад в будущее» появится только через его труп.