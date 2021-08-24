Фото: Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс встретились спустя 36 лет после выхода «Назад в будущее»

Исполнители главных ролей в серии фильмов «Назад в будущее» Кристофер Ллойд и Майкл Джей Фокс встретились на фестивале Awesome Con и сделали совместное фото. Первая картина про подростка Марти Макфлая и ученого Эмметта Брауна вышла 3 июля 1985 года.

В этом году Фокс отметил 60-летие, а Ллойду в октябре исполнится 83 года. В прошлом году актеры уже появлялись вместе на ютьюб-шоу Джоша Гэда и собрали средства на борьбу с пандемией коронавируса.