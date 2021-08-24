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Forbes опубликовал рейтинг самых успешных звезд России. В него вошли четыре блогера

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:35

Журнал Forbes составил перечень самых успешных звезд России. В него вошли 50 знаменитостей, в том числе четыре блогера — Анастасия Ивлеева, Валентин Петухов (Wylsacom), Юрий Дудь и Даня Милохин.

Все они попали в рейтинг благодаря своим доходам и популярности — при составлении списка авторы оценивали упоминания в соцсетях и СМИ, число подписчиков в соцсетях и количество запросов в поисковиках.

Ивлеева оказалась на 18-й строчке с доходом в 2,7 млн долларов, Дудь — на 25-й (1,8 млн), Милохин — на 42-й (1,5 млн), Wylsacom — на 47-й (2,2 млн). А лидером рейтинга оказался боец Хабиб Нурмагомедов с доходом в 12 млн долларов.

Следом за ним в списке — Моргенштерн (7,4 млн), Ольга Бузова (3,3 млн), Тимати (10,4 млн), Сергей Шнуров (11 млн), хоккеист Александр Овечкин (12,2 млн), Ксения Собчак (4,7 млн), Баста (5,3 млн), Артем Дзюба (5 млн) и Полина Гагарина (6 млн).

При этом Хабиб, Дзюба и Баста оказались самыми упоминаемыми в СМИ, а Моргенштерн, Бузова и Егор Крид (11-е место) — в соцсетях. Ивлеевой удалось войти в топ-3 селебрити с наибольшим числом подписчиков в соцсетях, обошли ее только Хабиб и Ольга Бузова.

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