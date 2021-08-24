Disney+ выпустит сериал по мотивам романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой»

Стриминговый сервис Disney+ выпустит сериал по мотивам приключенческого романа Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Об этом компания рассказала на Эдинбургском телевизионном фестивале, сообщил Deadline.

Сериал назовут «Наутилус». В нем будет десять частей, посвященных ключевому персонажу книги — капитану Немо. Он предстанет перед зрителями в образе индийского принца, лишенного прав, и пленника Ост-Индской кампании, стремящегося к возмездию.

Вместе со своей командой он отправится в плавание на «Наутилусе» и сразится со своим врагом, а также откроет удивительный подводный мир.

Сценарий шоу напишет Джейм Дормер. Он же выступит продюсером проекта наряду с Ксавье Маршаном и Анандом Такером. Съемки «Наутилуса» стартуют в начале 2022 года. Когда он выйдет, неизвестно, но это случится до 2024 года.

К этому времени Disney разработает еще ряд сериалов, в том числе мрачную комедию «Преступники» («Culprits») от продюсеров Стивена Гаррета («Отыграть назад» и Мореника Уильямса («Убивая Еву»). Ее снимет режиссер Джей Блейксон («Аферистка»).

Также в планах компании — триллер «Свадебный сезон» с Розой Салазар в главной роли, приключенческое фэнтези «Баллада об отступнице Нелл», спортивная драма «Спасите нашу команду», комедия «Экстраординарная» и еще более 40 европейских проектов.