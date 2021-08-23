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Олег Меньшиков ушел с должности директора Театра им. Ермоловой

Виктория Шанина
Сегодня в 13:08

Российский актер Олег Меньшиков покинул пост директора Московского драмтеатра имени Ермоловой. Его должность занял Сергей Кузоятов, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Сам Меньшиков остался художественным руководителем коллектива. Сообщается, что «сложил эти полномочия [директора театра] еще в июне».

В июле Драматический театр им. Ермоловой сократил штат для оптимизации ресурсов на фоне пандемии. Представители в пресс-службе тогда отметили, что действия дирекции не противоречат трудовому законодательству России.

Позднее в сети появилось обращение от одного из артистов театра. Он заявил, что под сокращение могут попасть 29 человек, большинство из которых — артисты. Автор письма выступил с критикой в адрес руководства театра.

Уволенные артисты обратились к Путину с просьбой обратить внимание на сокращения. В ответ на это руководство театра пообещало обратиться в суд на авторов письма, так как они «открыто обвиняют администрацию и непосредственно художественного руководителя в поступках, порочащих личную и коллективную репутацию».

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