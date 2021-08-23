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«Кошки», «Мулан» и «Эмоджи фильм»: худшие фильмы по мнению пользователей Reddit

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:19

Пользователь Reddit под ником u/Ok_Frosting6152 решил узнать, какие самые ужасные фильмы смотрели люди в своей жизни. Этот тред быстро стал вирусным и за два дня собрал почти 30 тыс. комментариев.

Нередко после просмотра какого‑то фильма нас посещают мысли о бесполезно потраченном времени, которое невозможно вернуть обратно. Так вот, юзеры Reddit решили рассказать о подобном чувстве.

Мы собрали 10 фильмов, которые набрали больше всего негативных отзывов в треде. Среди них — «Пятьдесят оттенков серого», «После нашей эры» и «Мулан».

«Кошки»

«Кошки» были единственным фильмом, из‑за которого я когда‑либо хотел уйти с киносеанса. Это было похоже на нанесение себе психологических увечий», — Alyzamae09.

«Я знала, что меня ждет. Я так старалась вести себя нормально в кинотеатре, но смотреть, как удостоенный наград актер Иэн МакКеллен отчаянно лижет молоко из миски, было слишком», — 710733.

«Я никогда не смотрел его целиком, но то, что я видел, настолько плохо, что однажды, когда я вспомнил про него, мне пришлось погуглить «сделали ли «Кошки» намеренно плохими?», и я до сих пор не уверен, что это не так», — Klondy.

«Повелитель стихий»

«„Повелитель стихий“. Я видел этот боевик в кинотеатрах, и это было такое ужасное разочарование после сериала. Актерская игра была ужасной!» — Justicedrummer.

«Сначала я посмотрела фильм и никак не могла понять, почему люди любят этот сериал. Я так рада тому, что потом посмотрела сериал, и теперь понимаю, почему многие были так разочарованы фильмом», — Lillyringlet.

«Я был на полночном показе, где многие люди просто кричали на экран, когда начались титры», — Phikell.

«Пятьдесят оттенков серого»

«Я думала, что это будет так плохо, что станет смешно. Первые 10–15 минут было забавно, но потом стало совсем скучно и плохо», — Friend__Doe.

«Моя бывшая девушка сказала, что единственная хорошая сцена в фильме — это когда он надевает презерватив. Потому что фильмы обычно вырезают этот момент. Она добавила, что все остальное в нем — мусор», — Beliriel.

«Второй фильм я смотрела в кинотеатре с подругой, в зале были только парочки. Перед началом фильма вышел билетер и сказал: „Я знаю, что это ‚50 оттенков‘. Ради ваших коллег-кинозрителей, пожалуйста, не ругайте фильм вслух.“ Стало ясно, что у них были довольно частые проблемы с этим», — ConvenienceStoreDiet.

«Сербский фильм»

« „Сербский фильм“ — это доказательство того, что вы действительно можете зайти слишком далеко с шокирующими социальными комментариями, несмотря ни на что. Больные ублюдки, которые снимали этот фильм, снимали кровавое порно, и ничего более», — LouSputhole94.

«Я до сих пор не могу поверить, что эти родители позволили своему маленькому сыну сниматься в этом фильме с имитацией сцен изнасилования детей. Их поступок нужно расследовать», — StayAwayFromMySon.

«Это единственный фильм, который заставил меня понять, что некоторые вещи не следует смотреть», — Mushpuppy.

«После нашей эры»

«Фр… Этот фильм был ужасен! Итак, температура на Земле сильно падает каждую ночь, и животные, такие как этот огромный орел, должны переносить холод. Поскольку это взрослый орел, он, очевидно, выживал в таких условиях в течение длительного времени. Тогда почему же орел умер в ту самую ночь, когда Джейден Смит прилетел туда… Как?» — King_XXXVVV.

«У Джейдена Смита внешний вид и харизма как у заплесневелой губки для мытья посуды», — MCDexX.

«Я просто вспомнил, что многие милые животные умерли в этом фильме безо всякой причины, и это меня взбесило», — SummerOfMayhem.

«Дом на продажу»

«Я чувствовал неуважение, смотря этот кусок дерьма», — Snerrit117.

«Мы с моим соседом по комнате пытались смотреть этот фильм, когда были пьяны, и не смогли осилить его даже в таком состоянии», — KizzyKate.

«Чувак, ты должен посмотреть его, только чтобы в конце испытать чувство настоящей траты времени впустую», — Hillatoppa.

«Эмоджи фильм»

«Эмоджи фильм» в основном был очень длинной рекламой. Sony сделала ставку на него, потому что он полон продакт-плейсмента почти в каждой сцене», — Itherial.

«Я прекрасно помню, как в кинотеатре одна мама спросила детей: «Ну что, ребята, нравится?» — и пятилетний мальчик сказал что‑то вроде: «Мам, мне пять, и это был один из худших фильмов, которые я когда‑либо видел». Мне пришлось повернуть голову, чтобы скрыть смех», — Vikingzx.

«Это единственный фильм, который я смотрел в кинотеатре, думая, что засну. Мне казалось, что это будет так плохо, что станет смешно, но это было очень скучно», — Crescendodiminuendo.

«Сьерра Берджесс — неудачница»

«Суть послания «Сьерры Берджесс» сводится к следующему: «Это нормально быть дерьмовым человеком, если ты неуверен в себе. Идите унижать всех по жизни, а затем эмоционально манипулировать ими, чтобы они простили вас», — SREnrique22.

«Я видел этот фильм дважды (с двумя разными компаниями друзей), и главная героиня на сто процентов просто ужасный человек. Все прощают ее, хотя она ничего не сделала, чтобы заслужить это. В то время как фильм пытается представить все так, что дело в ее внешности, с которой у всех есть проблемы», — Dragonsfire242.

«Я думаю, что смотрел этот фильм, но он был настолько тупым, что я просто забыл о нем», — Isaac_Chade.

«Мулан»

«Что меня так разозлило в ремейке, так это то, что сюжет полностью разрушил весь моральный смысл оригинала. В „Мулан“ 2020 года она сразу начинает как боец. Да, она борется с сексизмом, но дело не в этом. Она начинает свой путь так же умело, как и мужчины, если не лучше. Дав ей эту силу ци, которая позволяет ей летать по воздуху и хорошо владеть боевыми навыками, создатели сделали Мулан необычной женщиной. Она супергероиня, и ее достижения больше не доступны зрителям. Смысл „Мулан“ в том, что любая женщина может не отставать от мужчин и способна добиться успеха в любых начинаниях. Ремейк разрушает это и превращает Мулан в единственную женщину, которая могла бы так сражаться», — Easy0lucky0free.

«90-е годы, „Мулан“: „Не имеет значения, какие у вас есть слабости или недостатки — с достаточной упорной работой и решимостью вы можете найти силы и внести позитивный вклад в общество“.

2020-й, „Мулан“: „Лол, просто родись полубогом“», — EvilConCarne.

«Это то дерьмо, за которое все ненавидели новые „Звездные войны“. Это не какая‑то скрытая ностальгия, а просто бессмысленное повествование», — Curse3242.

«Нереальный блокбастер»

«„Нереальный блокбастер“ 2008 года. У меня была редкая возможность навестить отца, и именно на этот фильм мы и решились. Мы любим большинство пародийных фильмов, но в этом не было ничего смешного», — AdamR91.

«Фильм был полным отстоем, но сцена, где все персонажи Нарнии бегут в бой, а в середине их находится пара случайных штурмовиков — вот это заставило меня довольно сильно рассмеяться, потому что это было так глупо и неожиданно», — iWAStheWalrus9.

«Мой друг спиратил этот фильм, чтобы наша компания друзей могла увидеть его вместе. Что ж, он решил сначала посмотреть его один и сказал, что это так плохо, что он удалил его со своего компьютера», — Firesidedm.

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