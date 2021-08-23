Кендрик Ламар анонсировал свой последний альбом в составе TDE

Всего по ссылке есть только одна папка, которая называется «nu thoughts». В ней лежит сама заметка и фотография Ламара из студии звукозаписи.

Кендрик Ламар выпустит последний альбом в составе калифорнийского лейбла Top Dawg Entertainment. Об этом стало известно из заметок рэпера на сайте oklama.com.

«Работая над последним альбомом в составе TDE, я испытываю радость оттого что по прошествии 17 лет стал частью такого культурного отпечатка. Борьба. Успех. И самое главное — братство. Пусть Всевышний и дальше использует Top Dawg как сосуд для чистых сердцем творцов. Поскольку я продолжаю заниматься тем, в чем состоит мое жизненное призвание», — написал исполнитель.

Дату релиза и название новой пластинки он не озвучил. Директор и основатель TDE Энтони Тиффит опубликовал ответ на письмо Ламара, в котором пожелал рэперу удачи в дальнейшем и пообещал полную поддержку.

«Несмотря на то, что это последний альбом Дота (более ранний псевдоним Кендрика Ламара) на TDE, все это похоже скорее на победу, праздник. Я знаю, он будет успешен во всем, за что бы ни взялся, и получит всю нашу поддержку», — заявил Тиффит.

В составе TDE Кендрик Ламар выпустил три своих самых знаковых альбома — «Good Kid, M.A.A.D. City» о взрослении комптонского подростка, спродюсированный Dr. Dre «To Pimp a Butterfly» и «Damn.», за который Ламар получил Пулитцеровскую премию в 2018 году.