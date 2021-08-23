Болельщики устроили драку с футболистами во время матча «Ниццы» с «Марселем». Пострадали три игрока

Встреча проходила на стадионе в Ницце. В конце второго тайма полузащитник «Марселя» Димитри Пайет пошел исполнять голевой удар, но сделать ему это не удалось — фанаты принимающей команды начали закидывать его бутылками.

Болельщики устроили беспорядки во время матча третьего тура чемпионата Франции по футболу между «Ниццей» и «Марселем». Игру пришлось остановить, сообщает «Матч ТВ».

Когда Пайет бросил одну из бутылок обратно в толпу, десятки болельщиков начали прорываться на поле и атаковать игроков гостевой команды. В драке пострадали три футболиста: сам Димитри Пайет, а также Маттео Гендузи и Луан Перес .

Вот так выглядят игроки «Марселя» после нападения фанатов 😱 Сампаоли отказывается выводить команду на поле, чтобы доиграть матч. И тренера можно понять. 📷 RMC pic.twitter.com/LyoyIOkfix

Матч временно приостановили, судья предложил увести команды в раздевалку. Через некоторое время, когда конфликт на трибунах был улажен, он позвал команды доиграть встречу.

Тренер «Марселя» отказался выводить своих игроков на поле. Команде засчитали техническое поражение со счетом 0:3.