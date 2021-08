Среди классических произведений Everly Brothers — «Wake Up, Little Susie», «All I Have To Do Is Dream», «Cathy’s Clown», «Crying In The Rain» и десятки других. За время своего существования группа успела издать 21 студийный альбом, две лайв-пластинки, 29 сборников и 75 синглов.

Дуэт 15 раз попадал в десятку хит-парада США и 35 раз — в Billboard Hot 100. В 1986 году братьев одними из первых включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 1997 году музыканты получили почетную «Грэмми» за особый вклад в музыку.