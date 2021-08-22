В Нэшвилле в возрасте 84 лет умер участник легендарной группы «Everly Brothers» Дон Эверли. Об этом пишет местная газета The Tennessean со ссылкой на Зал славы кантри-музыки. Причины смерти не сообщаются.

Генеральный директор Зала славы кантри Кайл Янг назвал Дона Эверли «одним из самых талантливых и влиятельных артистов в истории популярной музыки».

Дон был последним из братьев Эверли, второй участник дуэта, Фил, умер в 2014 году от хронической обструктивной болезни легких. Ему было 74 года.

Everly Brothers образовались в 1956 году, а уже в следующем выпустили свой первый хит — «Bye Bye Love». Звучание коллектива повлияло на таких культовых исполнителей, как The Beatles, Боб Дилан и Simon & Garfunkel.