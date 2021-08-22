В Нэшвилле в возрасте 84 лет умер участник легендарной группы «Everly Brothers» Дон Эверли. Об этом пишет местная газета The Tennessean со ссылкой на Зал славы кантри-музыки. Причины смерти не сообщаются.
Генеральный директор Зала славы кантри Кайл Янг назвал Дона Эверли «одним из самых талантливых и влиятельных артистов в истории популярной музыки».
Дон был последним из братьев Эверли, второй участник дуэта, Фил, умер в 2014 году от хронической обструктивной болезни легких. Ему было 74 года.
Everly Brothers образовались в 1956 году, а уже в следующем выпустили свой первый хит — «Bye Bye Love». Звучание коллектива повлияло на таких культовых исполнителей, как The Beatles, Боб Дилан и Simon & Garfunkel.
Среди классических произведений Everly Brothers — «Wake Up, Little Susie», «All I Have To Do Is Dream», «Cathy’s Clown», «Crying In The Rain» и десятки других. За время своего существования группа успела издать 21 студийный альбом, две лайв-пластинки, 29 сборников и 75 синглов.
Дуэт 15 раз попадал в десятку хит-парада США и 35 раз — в Billboard Hot 100. В 1986 году братьев одними из первых включили в Зал славы рок-н-ролла, а в 1997 году музыканты получили почетную «Грэмми» за особый вклад в музыку.
За исключением десятилетнего перерыва — с 1973 по 1986 год — группа продолжала выступать до смерти младшего брата Фила.