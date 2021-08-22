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Бывшая президент Боливии Жанин Аньес попыталась покончить с собой в тюрьме

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:33

Бывшая президент Боливии Жанин Аньес, находящаяся в тюрьме по обвинению в государственном перевороте, нанесла три пореза в нижней части рук. Об этом передает Reuters со слов адвоката женщины.

«Это крик о помощи со стороны бывшего президента. Она чувствует себя очень обеспокоенной», — сказал защитник Аньес. Глава спецподразделения по борьбе с преступностью Национальной полиции Дуглас Азкуиано назвал произошедшее попыткой самоубийства.

Министр внутренних дел страны Карлос дель Кастильо добавил, что она пыталась нанести себе вред, сейчас с ней работают врачи и ее жизни ничего не угрожает.

Жанин Аньес была вторым вице-спикером и лидером оппозиции в сенате Боливии. В 2019 году Аньес объявила себя исполняющий обязанности президента до новых выборов. Предыдущий президент Эво Моралес, правящий 13 лет, покинул пост главы государства на фоне политического кризиса.

В октябре 2020 года на выборах победил соратник Моралеса Луис Арсе. В марте 2021 года Аньес и членов ее администрации арестовали, обвинив в государственном перевороте и причастности к гибели 20 человек во время акций протеста. Аньес свою вину отрицает, считая себя жертвой политического преследования.

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