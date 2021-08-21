Семь осужденных сбежали из психоневрологического диспансера в Бурятии

Семь человек, осужденных на принудительное лечение, утроили бунт и сбежали из республиканского психоневрологического диспансера в Бурятии. В связи с этим глава республики Алексей Цыденов попросил жителей проявить бдительность и следить за детьми.

Осужденные сбежали из диспансера в поселке Новая Брянь. Источники «Интерфакса» сообщили, что семеро сбежавших устроили бунт, вскрыли двери и выбрались за пределы учреждения через забор. Как пишет Baza, при побеге они напали на санитара и порезали ему лицо осколком стекла.

Из 60 заключенных активное участие в бунте принимали только семеро человек, они же сбежали из диспансера. Трое из них осуждены за тяжкие преступления, остальные — за преступления средней тяжести и мелкие проступки.

На место стягиваются силы ОМОНа и СОБРа, для координации действий туда приехало руководство МВД. Для поиски бежавших в Улан-Удэ и еще четырех районах Бурятии ввели план «Сирена», появились их ориентировки.