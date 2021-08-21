На северо-востоке Москвы появится большой скейт-парк

В пойме реки Чермянки на северо-востоке Москвы появится скейт-парк площадью 1,6 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается в пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы.

Площадку разделят на две зоны, что позволит одновременно кататься новичкам и профессионалам. В «Стрит-зоне» для начинающих появится имитация уличных препятствий с перилами для скольжения по граням и грайнд боксом для скольжения по плоскостям.

Для опытных спортсменов откроют «Скейт-плазу» с волнообразными чашами для амплитудных тренировок, разгонными горками и фанбоксом для отработки вращений, полетов, скольжений и балансирования на двух колесах.

Заммэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что скейт-парк станет частью большого спортивного комплекса, который оборудуют футбольным полем с подогревом, хоккейной коробкой, теннисными кортами, площадками для воркаута, игры в стритбол и пинг-понга.