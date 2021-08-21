перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Татьяна Голикова призвала беременных делать прививки от коронавируса 1:40
Анджелина Джоли завела инстаграм. И опубликовала в нем письмо афганской девочки 0:55
Премьера нового фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать» состоится 28 сентября Вчера в 23:57
Кровожадная убийца и испуганная мать: Холзи показала новый трейлер своего фильма Вчера в 23:14
В США выпустили пиво для собак. Busch Dog Brew способно заменить привычный сухой корм Вчера в 22:51
США ввели новые санкции против россиян и российских судов из‑за «Северного потока — 2» Вчера в 22:12
Netflix показал трейлер фильма «Nightbooks» о мальчике, попавшем в плен к ведьме Вчера в 21:40
Слава Марлоу, Элджей и The Limba выпустили фит «Она тебя любит» Вчера в 21:39
«Дождь» признан иноагентом, Лорд выпустила новый альбом и другие новости дня
Вчера в 20:42 дайджест
ABCmediawatch/Twitter Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей
Австралийский телеканал показал кадры сатанистской церемонии во время вечерних новостей Вчера в 20:40
Старт российской лунной миссии перенесли с октября 2021 года на май 2022 года Вчера в 20:21
Хлоя Севиньи снимется вместе с Эль Фэннинг в сериале «Девушка из Плейнвилла» Вчера в 19:38
Farfetch запускает собственный бренд люксовой женской одежды Вчера в 19:16
Роскомнадзор потребовал удалить приложение «Навальный» из App Store и Google Play Вчера в 18:33
Пресс-материалы Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве
Эмир Кустурица, Горан Брегович и Гарик Сукачев впервые выступят вместе — 26 августа в Москве Вчера в 18:14
Минюст внес телеканал «Дождь»* и журналистов «Важных историй»* в список СМИ-иноагентов Вчера в 18:11
Американские ученые нашли 17 препаратов и биодобавок, эффективных против COVID-19 Вчера в 17:50
Актриса имитирует деформацию вещей под прессом. Капля хореографии, и она — раздавленный розовый кит Вчера в 17:20
Xiu Xiu выпустили кавер на одну из композиций Анджело Бадаламенти к приквелу «Твин Пикса» Вчера в 17:15
Ирина Горбачева выпустила первый авторский трек «Ты и я» и клип на него Вчера в 17:14
Отключить рекламу

Татьяна Голикова призвала беременных делать прививки от коронавируса

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:40

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала беременных женщин проходить вакцинацию от COVID-19. По ее мнению, прививки способны спасти жизнь и матери, и ребенку. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голикова подчеркнула, что у большинства привитых людей болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, в том числе у беременных.

«Сейчас мы абсолютно видим, что в сравнении результатов — если человек заболел и не привился и привился и заболел — это две совершенно разные вещи», — сказала она.

Вице-премьер добавила, что вакцинация помогает не только сохранить жизнь женщинам и их малышам, но и избежать негативных последствий после перенесенной инфекции.

Ранее Минздрав заверил, что прививки от COVID-19 не оказывают влияния на ход беременности и здоровье плода. В мире уже 147 тыс. женщин успешно родили после вакцинации, отметили в ведомстве.

Также там заявили, что антитела достигают ребенка через плаценту и таким образом защищают его от заражения коронавирусом. Также младенцы получают защиту от инфекции через грудное молоко.

При этом заболевшие COVID-19 беременные могут испытывать проблемы с давлением, дыхательной системой, сказали в Минздраве. Нередко после COVID-19 женщины рожают преждевременно или сталкиваются с выкидышем, подчеркнули в министерстве.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
графика
Альбрехт Дюрер. Шедевры гравюры
Более 140 подлинников «северного Леонардо да Винчи»
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить