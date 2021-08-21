Татьяна Голикова призвала беременных делать прививки от коронавируса

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала беременных женщин проходить вакцинацию от COVID-19. По ее мнению, прививки способны спасти жизнь и матери, и ребенку. Об этом сообщило РИА «Новости».

Голикова подчеркнула, что у большинства привитых людей болезнь протекает бессимптомно или в легкой форме, в том числе у беременных.

«Сейчас мы абсолютно видим, что в сравнении результатов — если человек заболел и не привился и привился и заболел — это две совершенно разные вещи», — сказала она.

Вице-премьер добавила, что вакцинация помогает не только сохранить жизнь женщинам и их малышам, но и избежать негативных последствий после перенесенной инфекции.

Ранее Минздрав заверил, что прививки от COVID-19 не оказывают влияния на ход беременности и здоровье плода. В мире уже 147 тыс. женщин успешно родили после вакцинации, отметили в ведомстве.

Также там заявили, что антитела достигают ребенка через плаценту и таким образом защищают его от заражения коронавирусом. Также младенцы получают защиту от инфекции через грудное молоко.

При этом заболевшие COVID-19 беременные могут испытывать проблемы с давлением, дыхательной системой, сказали в Минздраве. Нередко после COVID-19 женщины рожают преждевременно или сталкиваются с выкидышем, подчеркнули в министерстве.