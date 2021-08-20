Актриса и танцовщица Сара МакКреанор из сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» стала набирать популярность в тиктоке благодаря видео с имитацией процесса раздавливания вещей под гидравлическим прессом. На ее аккаунт подписано 1,7 млн человек.
Ролики с давлением различных вещей под прессом — популярный жанр на ютьюбе и в тиктоке, который набирает по несколько миллионов просмотров.
В своих видео МакКреанор специально подбирает одежду соответствующих цветов, чтобы танец казался правдоподобнее.
Пользователи пришли в восторг от таких видео. Когда просмотры ее роликов с «раздавливанием» перевалили за 100 млн, девушка решила создать ютьюб-канал, объединив воедино уже имеющиеся работы. Она также запустила собственный хештег #hydraulicdance.
«Я заснула три раза, пока монтировала его», — написала МакКреанор под видео.
В тиктоке танцовщицы есть еще несколько постоянных рубрик. В одной из них она пародирует поведение животных из вирусных видео.
В другой рубрике она записывает танец отдельно от музыки и вокала под популярные песни. Например, под рэпера Usher с треком «Yeah!» или под «Boogie» от BR Music.