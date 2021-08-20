Актриса и танцовщица Сара МакКреанор из сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» стала набирать популярность в тиктоке благодаря видео с имитацией процесса раздавливания вещей под гидравлическим прессом. На ее аккаунт подписано 1,7 млн человек.

Ролики с давлением различных вещей под прессом — популярный жанр на ютьюбе и в тиктоке, который набирает по несколько миллионов просмотров.

В своих видео МакКреанор специально подбирает одежду соответствующих цветов, чтобы танец казался правдоподобнее.