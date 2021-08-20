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Актриса имитирует деформацию вещей под прессом. Капля хореографии, и она — раздавленный розовый кит

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:20

Актриса и танцовщица Сара МакКреанор из сериала «Бойтесь ходячих мертвецов» стала набирать популярность в тиктоке благодаря видео с имитацией процесса раздавливания вещей под гидравлическим прессом. На ее аккаунт подписано 1,7 млн человек.

Ролики с давлением различных вещей под прессом — популярный жанр на ютьюбе и в тиктоке, который набирает по несколько миллионов просмотров.

В своих видео МакКреанор специально подбирает одежду соответствующих цветов, чтобы танец казался правдоподобнее.

@smacmccreanor

Episode 61 of Girl Gets Squished • duet with @hpc_official ##hydraulicdance ##oddlysatisfying ##performanceart

♬ original sound - Smac
@smacmccreanor

These are the only videos of mine that make it to the ##fyp Duet with @hpc_official ##hydraulicdance ##oddlysatisfying

♬ original sound - Smac
@smacmccreanor

Who was I talking to while laying there tho • duet with @hpc_official ##hydraulicdance ##oddlysatisfying

♬ original sound - Smac

Пользователи пришли в восторг от таких видео. Когда просмотры ее роликов с «раздавливанием» перевалили за 100 млн, девушка решила создать ютьюб-канал, объединив воедино уже имеющиеся работы. Она также запустила собственный хештег #hydraulicdance.

«Я заснула три раза, пока монтировала его», — написала МакКреанор под видео.

В тиктоке танцовщицы есть еще несколько постоянных рубрик. В одной из них она пародирует поведение животных из вирусных видео.

@smacmccreanor

Y’all keep tagging me in this to recreate it, but I did it months ago and didn’t make it to ##fyp 😬 ….also…the dog. @catz202

♬ original sound - Shinning & her Friend
@smacmccreanor

Reply to @yooodeth even my neighbour who’s never spoken to me was like “yo I saw you in a cat video” ##viral ##catgirl ##fyp

♬ original sound - Smac
@smacmccreanor

Ok but....will this make it the ##fyp cause low key it’s my fav video I’ve made. Duet with @toofino2

♬ original sound - Smac

В другой рубрике она записывает танец отдельно от музыки и вокала под популярные песни. Например, под рэпера Usher с треком «Yeah!» или под «Boogie» от BR Music.

@smacmccreanor

Welcoming the amazing @danadaners in the role of The Beat ##lyricsvsbeat

♬ original sound - Smac
@smacmccreanor

Song suggestions? ##lyricsvsbeat ##discotiktok

♬ original sound - Smac

МакКреанор успела сняться более чем в 30 рекламных роликах и музыкальных клипах для Дуа Липы, Ники Минаж, Muse, Ферги и других артистов. А еще она снялась в главной роли в сериале «Лиза по первому требованию» и в гостевых — в шоу «Почему женщины убивают» и «Джесси» от Disney.

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