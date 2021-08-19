Дэниел Крейг, Уилл Смит и Сандра Буллок: сколько зарабатывают крупнейшие голливудские актеры

Американский журнал о мире шоу-бизнеса Variety выпустил расследование, посвященное зарплатам крупнейших голливудских кинозвезд. В нем не только о том, сколько получают популярные актеры, но и о влиянии стрим-сервисов на их гонорары. Пересказываем самое важное из их материала. Еще десять лет назад актеры знали, что их благосостояние зависит от успеха картины в прокате — этот феномен называют «первый доллар брутто» (участник проекта получает процент от кассовых сборов с первого дня проката). Даже самые крупные звезды могли остаться без денег, а узнать наверняка об этом получалось только после премьеры фильма. Однако ситуацию исправила цифровая революция.

Interesting re Hollywood talent remuneration is adapting to modern movie streaming. Doesn't seem sustainable/good business, but what do I know. I'll never get 'first dollar gross' tho. Imagine a game director getting bonus before game recoups dev costs.https://t.co/7z8fOBMThZ — Jas Purewal (@gamerlaw) August 18, 2021 «Интересно, что вознаграждение талантам в Голливуде адаптируется к современной потоковой передаче фильмов. Это не кажется устойчивым или хорошим бизнесом, но что я знаю. Я никогда не получу „первый доллар брутто“. Представьте, что игровой директор получает бонус до того, как игра окупит затраты на разработку»

Появление стриминговых платформ, а особенно их возросшая популярность на фоне пандемии коронавируса, стало некой подушкой безопасности. Дебют ленты на больших экранах теперь имеет менее значительную роль, ведь актерам начали стабильно платить за съемки из дохода, который приходит от многочисленных подписчиков стриминга. С 1996 года отраслевым стандартом для кинозвезд была зарплата в размере 20 млн долларов за картину. Все равнялись на Джима Керри, который ровно столько и заработал за роль в комедии «Кабельщик» Бена Стиллера. Кассовые сборы фильма превысили 102 млн долларов при бюджете в 47 млн.

Now, talent is grabbing as much as possible on the front end because the traditional route to after-market profits is disappearing as conglomerates build content war chests to feed global platforms. https://t.co/B20pZHZclA pic.twitter.com/ArVqsYLiLQ — Variety (@Variety) August 18, 2021 «Теперь таланты получают так много, насколько это возможно, на входе, потому что традиционный путь к внебиржевой прибыли исчезает, ведь конгломераты создают ящики для войны контента, чтобы кормить глобальные платформы»

Эта сумма по-прежнему больше относится к хедлайнерам картин, снятых для театрального проката. Например, по 20 млн долларов получили Сандра Буллок за главную роль в «Затерянном городе D» от Paramount, Брэд Питт за участие в «Скоростном поезде» от Sony и Крис Хемсворт — за «Тор: Любовь и гром» от Disney (все фильмы выйдут в прокат в 2022 году). Однако цифра эта довольно скользящая. Крис Пайн заработает около 11,5 млн долларов за многообещающую франшизу Paramount «Подземелья и драконы», а Роберт Паттинсон — 3 миллиона долларов за главную роль в «Бэтмене». Пять лет назад такие доходы подарили бы актерам лидирующие места в рейтингах, однако в сравнении с гонорарами, предлагаемыми Netflix, Amazon и другими стримингами, они попросту меркнут. На вершине топа — Дэниел Крейг с доходом в 100 млн долларов.

I want to work in Film hire me!! — Josh "Build a dream & the dream will build you" Ⓥ (@jdo8302) August 19, 2021 «Я хочу работать в кино, наймите меня!»

Крейг получил такую сумму благодаря продаже двух сиквелов детективного фильма «Достать ножи» Райана Джонсона. Netflix компенсирует кинозвездам запланированные внутренние кассовые сборы, которые они могли получить, если бы картины были выпущены исключительно в кинотеатрах. «Я проделал изнурительную работу по составлению отчетов о звездных зарплатах и должен сказать, что это плохой день для наследников Дэниела Крейга», — написал автор исследования Мэтт Доннелли в своем твиттере.

I did the backbreaking work of star salary reporting (w/ @BrentALang and @Variety_Cynthia) and gotta say it's a bad day to be Daniel Craig's heirs. https://t.co/d7mpMIePML — Matt Donnelly (@MattDonnelly) August 18, 2021

Дело в том, что буквально накануне стало известно, что Крейг не планирует оставлять много денег следующему поколению. Он уверен, что «идея наследства безвкусна» и состояние стоит потратить при жизни или отдать на благотворительность. Учитывая, что 100 млн долларов Дэниел Крейг получит только за одну кинофраншизу (и весь мир ждет сиквела о Джеймсе Бонде с его участием), у него есть все шансы выполнить оба плана. К счастью для детей других крупных кинозвезд, Крейг не единственный актер, зарабатывающий поразительно много. На второй строчке зарплатного рейтинга оказался Дуэйн Джонсон, который сыграет главную роль в «Red One» от Amazon Studios. По подсчетам инсайдеров Variety, актер уже получил аванс в размере 30 млн долларов, а после завершения съемок эта цифра может вырасти до 50 млн. По 40 млн долларов получат Уилл Смит и Дензел Вашингтон за участие в «Короле Ричарде» и «Дьяволе в деталях» соответственно. Четвертую строчку топа разделяют Леонардо ДиКаприо («Не смотри вверх») и Марк Уолберг («Правосудие Спенсера») с зарплатой по 30 млн долларов. Замыкают пятерку Дженнифер Лоуренс («Не смотри вверх») и Джулия Робертс («Leave the World Behind»), гонорар которых составил по 25 млн долларов каждой.

В эпоху пандемии некоторые картины начали показывать одновременно на онлайн-платформах и в кинотеатрах, что вызвало бунт среди актеров, чей доход резко сократился. Том Круз — одна из немногих звезд, которые зарабатывают благодаря обоим форматам. За роль в фильме «Топ Ган: Мэверик» он получит 13 млн долларов от стримингов (то есть до выхода в прокат), однако фильм вполне вероятно станет хитом в прокате на больших экранах, и гонорар Круза увеличится в разы.