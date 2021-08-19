«Это были всего лишь демки»: Андерсон Пак набил тату с просьбой не выпускать его песни после смерти

Американский музыкант и продюсер Андерсон Пак, половина дуэта Silk Sonic, поделился в инстаграм сторис новой татуировкой — это просьба не выпускать его песни после смерти, состоящая из почти 30 слов.

Вот ее перевод: «Когда меня не станет, пожалуйста, не выпускайте никаких посмертных альбомов или песен с моим именем, это были всего лишь демки, и они никогда не предназначались для того, чтобы быть услышанными публикой».