Ученые из Университета прикладных наук в швейцарском Граубюндене установили новый мировой рекорд точности числа пи. Их компьютер вычислил 62 831 853 071 796 знаков после запятой — это на 12,8 трлн больше рекорда 2020 года.

Компьютер производил вычисления 108 дней и девять часов — это быстрее предыдущего рекорда в 3,5 раза. Чтобы сохранить такое число пи, специалистам понадобилось 63 терабайта, а кэш расчетов занял 91 терабайт памяти.

Записи расчетов числа пи почти не имеют практического применения, но они дают понимание, насколько правильные вычисления конкретная система может делать в течение длительного периода времени. Также ученые отметили, что полученный опыт вычислений может пригодиться в гидродинамике и биохимии.

Число пи — это соотношение диаметра окружности и ее длины. Количество знаков после запятой в нем бесконечно, а последовательность цифр непредсказуема. Узнать его абсолютное значение невозможно.