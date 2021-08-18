У мультсериала «Время приключений» появится спин-офф. Его главным героем будет девушка

У мультсериала «Время приключений» появится спин-офф под названием «Время приключений: Фионна и Кейк». Об этом сообщил Hypebeast.

В центре сюжета окажутся девушка Фиона и существо, напоминающее кота, по имени Кейк. Оба персонажа появлялись в оригинальном сериале — впервые в 2011 году, а затем еще четыре раза.

Новый сериал расскажет о приключениях Фионы и Кейка по всей вселенной и их противостояния с Саймоном Петриковым, или Ледяным королем. Шоу спродюсирует Адам Муто.

В первом сезоне мультсериала будет десять серий. Их покажет стриминговый сервис HBO Max. Дата премьеры пока не известна.

«Мы рады сотрудничать с нашими друзьями в студии Cartoon Network и продолжать внедрять инновации и расширять вселенную „Времени приключений“ с этой командой мирового класса», — сказал старший вице-президент по оригинальной анимации HBO Max Билли Ви.