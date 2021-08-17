перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Amazon Prime Video купил сериалы ВГТРК «Кровавая барыня», «Грозный» и «Оптимисты. Карибский сезон» 23:08
Alibaba запустила NFT-маркетплейс для торговли авторскими правами 22:41
BostonDynamics показал тренажерный зал для роботов-паркурщиков и первые успехи прототипов Atlas 22:05
Disney опубликовала трейлер аниме-антологии «Star Wars: Visions» 22:02
OnlyFans запустила приложение без эротического контента. В нем видеоуроки, подкасты и блоги 21:20
Задумчивый принц Чарльз и расслабленная принцесса Диана: новые кадры из пятого сезона «Короны» 20:58
Секс-скандал с Бобом Диланом, кавер Måneskin на Билли Айлиш и другие новости дня
20:29 дайджест
Лиззо пожаловалась на фэтфобию в соцсетях после релиза «Rumors». Ее поддержали Карди Би и фанаты 20:20
В России опубликовали детскую книгу об однополых семьях. С пометкой «18+» 19:52
nexta_tv/instagram Арестованный экс-главред Nexta объявил о запуске нового медиа
Арестованный экс-главред Nexta объявил о запуске нового медиа 19:02
Ученые обнаружили взаимосвязь между внешностью и доходом: высокие мужчины зарабатывают больше 18:44
Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны и призвал жителей к сопротивлению 18:21
Facebook удалит аккаунты «Талибана»* и будет блокировать связанный с движением контент 17:59
СПбГУ запустит онлайн-курс о реабилитации после COVID-19 17:53
Navalny/Instagram Мосгорсуд подтвердил, что Навальный должен числиться склонным к побегу
Мосгорсуд подтвердил, что Навальный должен числиться склонным к побегу 17:44
Роспотребнадзор: в России скоро появится пятая вакцина от коронавируса 17:41
В сети появились видео талибов в парке аттракционов. Они катаются на автодроме и каруселях 17:19
В Японии умер «крестный отец» судоку Маки Кадзи 17:11
В отношении девушки главы «Белорусского дома в Украине» возбудили уголовное дело 16:16
Марина Попова/«ВКонтакте» Альпинистки из России первыми в мире поднялись на сложный пик в Киргизии
Альпинистки из России первыми в мире поднялись на сложный пик в Киргизии 16:13
Отключить рекламу

Alibaba запустила NFT-маркетплейс для торговли авторскими правами

Виктория Шанина
Сегодня в 22:41

Крупная китайская корпорация Alibaba открыла собственную NFT-платформу с цифровыми активами. Маркетплейс будет поддерживаться правительством китайской провинции Сычуань, пишет South China Morning Post.

Онлайн-маркет получил название «Цифровое авторское право на блокчейн и торговля активами» и стал новым разделом на аукционах Alibaba. Токены будут выпускаться через платформу New Copyright Blockchain, которой управляет Комитет по авторским правам Сычуаньской ассоциации блокчейна.

С помощью новой платформы писатели, музыканты, разработчики игр и другие творческие люди смогут продавать права на свой контент. NFT помогут это сделать с помощью уникальных зашифрованных токенов, которые позволяют человеку подтвердить право собственности. Новые владельцы получат полное право собственности на приобретенный продукт автора.

На NFT-маркетплейсе от Alibaba уже есть множество лотов, а торги начнутся в следующем месяце. В их числе иллюстрация «Звездных войн» и картина Западной жемчужной башни — главной достопримечательности города Чэнду, столицы провинции Сычуань. По правилам сайта, каждый аукцион для покупателей начинается с 100 юаней (около 1 100 рублей), а для продавцов — с депозита в размере 500 юаней.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить