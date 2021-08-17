Alibaba запустила NFT-маркетплейс для торговли авторскими правами

Крупная китайская корпорация Alibaba открыла собственную NFT-платформу с цифровыми активами. Маркетплейс будет поддерживаться правительством китайской провинции Сычуань, пишет South China Morning Post.

Онлайн-маркет получил название «Цифровое авторское право на блокчейн и торговля активами» и стал новым разделом на аукционах Alibaba. Токены будут выпускаться через платформу New Copyright Blockchain, которой управляет Комитет по авторским правам Сычуаньской ассоциации блокчейна.

С помощью новой платформы писатели, музыканты, разработчики игр и другие творческие люди смогут продавать права на свой контент. NFT помогут это сделать с помощью уникальных зашифрованных токенов, которые позволяют человеку подтвердить право собственности. Новые владельцы получат полное право собственности на приобретенный продукт автора.

На NFT-маркетплейсе от Alibaba уже есть множество лотов, а торги начнутся в следующем месяце. В их числе иллюстрация «Звездных войн» и картина Западной жемчужной башни — главной достопримечательности города Чэнду, столицы провинции Сычуань. По правилам сайта, каждый аукцион для покупателей начинается с 100 юаней (около 1 100 рублей), а для продавцов — с депозита в размере 500 юаней.