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Disney опубликовала трейлер аниме-антологии «Star Wars: Visions»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:02

В сети появился трейлер мультипликационного сериала «Star Wars: Visions» — аниме-антологии по мотивам «Звездных войн», которая выйдет на стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября.

Ролик показал фрагменты из девяти глав антологии, которые расскажут о начинающих джедаях, зловещих ситхах, вдохновленых дроидах и знаменитом охотнике за головами Бобе Фетте.

Сериал создали сразу семь анимационных студий: Production IG, Trigger, Geno Studio, Science Saru, Kimena Citrus, Kamikaze Douga и Studio Colorido. Они нарисовали девять эпизодов в разной визуальной стилистике, не связанных между собой.

Серии называются «Дуэль», «Лоп и Очо», «Татуинская рапсодия», «Близнецы», «Старейшина», «Сельская невеста», «Акакири», «Т0-В1» и «Девятый джедай». В центре повествования — как уже знакомые, так и совершенно новые персонажи.

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