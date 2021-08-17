В отношении девушки главы «Белорусского дома в Украине» возбудили уголовное дело

Управление Следственного комитета Беларуси по Минску возбудило уголовное дело в отношении Божены Жолудь — девушки главы «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова, которого нашли повешенным в Киеве 3 августа. Об этом сообщает местное издание «Белта».

Жолудь обвиняется в призывах к «массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием над личностью и вооруженным сопротивлением представителям власти, то есть к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси».

«Ее противоправные действия были запечатлены на видео и растиражированы посредством различных средств массовой информации и интернет-ресурсов, в том числе и деструктивных телеграм-каналов. Указанная информация приобщена к материалам уголовного дела», — заявили представители УСК.

На данный момент девушка признана подозреваемой по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса Беларуси. Ей может грозить наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

Молодой человек Божены Жолудь — активист Виталий Шишов пропал без вести 2 августа. На следующий день его нашли повешенным в парке.

У посольства Беларуси в Киеве прошла акция памяти Шишова. В ней участвовала и Жолудь, заявляя: «Я вас всех прошу: перестаньте ходить с цветами, плакатами. Мирным протестом мы ничего не решим. Вчера это произошло с Виталиком — завтра произойдет с вами».

Правоохранительные органы Украины выдвинули две версии произошедшего: самоубийство и убийство, замаскированное под суицид. По словам Жолудь, у Шишова не было суицидальных мыслей, однако он сообщал о «плохом предчувствии» и жаловался знакомым на слежку.