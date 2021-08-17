Фестиваль Geek Picnic впервые пройдет на теплоходе. Корабль будет курсировать по Москве-реке

21 августа в течение всего дня по Москве-реке будет курсировать теплоход Geek Picnic. Фестиваль науки и технологий впервые пройдет в таком формате благодаря ограничениям на массовые мероприятия.

«Мы планировали провести наш фестиваль в парке Горького, однако до сих пор в стране, и в том числе в Москве, действует целый ряд ограничений на проведение крупных массовых мероприятий, и мы решили не рисковать и провести Geek Picnic в более камерном формате на большом корабле. Конечно, на корабль невозможно погрузить десятки тысяч людей, но зато те, кто купят билеты, получат возможность иммерсивного погружения в высокие технологии в максимально комфортных условиях», — заявила директор ивента Марина Смирнова.

На мероприятии эксперты представят интересные высокотехнологичные разработки: автономные роботы, нейрокомпьютеры, цифровые двойники, объекты и перформансы Art Science, вживляемые сенсоры, зоны виртуальной и дополненной реальности, разработки технопарков и, конечно, выступления и шоу необычных артистов. Впервые на фестивале появится зона 18+, где передовые технологии и Science Art соединятся с самыми смелыми фантазиями.

В программе

Новейшие роботы-кошки, собаки, официанты , а также роботы для селфи и дискотек в действии. Робокошка с удовольствием примет у всех желающих заказ по меню, а вместо чаевых можно почесать ее за ухом.

, а также в действии. Робокошка с удовольствием примет у всех желающих заказ по меню, а вместо чаевых можно почесать ее за ухом. Киберзагс , в котором можно быстро зарегистрировать спонтанные отношения, в том числе возникшие прямо на фестивале. Церемонию проведет андроидный робот Алекс , который очень любит шутить.

, в котором можно быстро зарегистрировать спонтанные отношения, в том числе возникшие прямо на фестивале. Церемонию проведет , который очень любит шутить. Инсталляция-перформанс Юлии Боровой, Эдуарда Рахманова и Анастасии Карасевой «Кристалл». Проект раскроет феномен сверхчувствительности через возникновение и развитие связей между человеческим телом и химическим веществом. В ходе представления перформер оказывается в особой среде, которая образует на его теле кристаллы-дендриты.

Юлии Боровой, Эдуарда Рахманова и Анастасии Карасевой «Кристалл». Проект раскроет феномен сверхчувствительности через возникновение и развитие связей между человеческим телом и химическим веществом. В ходе представления перформер оказывается в особой среде, которая образует на его теле кристаллы-дендриты. Интерактивный тактильно-звуковой объект Елены Демидовой и Олега Макарова Amorhpous — робототехническое существо, которое предназначено для тактильного отклика. Отзываясь на прикосновения своей мягкой фактурой, оно способно дарить окружающим чувство преданности и любви. Уступая человеку в количестве сенсоров, оно так же непредсказуемо, так же ранимо и может как ответить на прикосновение, так и проигнорировать его.

В рамках образовательной программы на Geek Picnic выступят известные ученые и популяризаторы науки. Они расскажут, есть ли жизнь на Венере, когда человечество освоит Луну, как совершить квантовый скачок, сформулировать цель для искусственного интеллекта, куда приведет эпоха антропоцена и есть ли у паники биохимия.

Спикеры: Артем Акшинцев, астроном Владимир Сурдин, популяризатор космонавтики Виталий Егоров, руководитель научной группы Российского квантового центра Алексей Федоров, руководитель технологического департамента клинико-диагностической лаборатории Chromolab Ирина Золкина, а также Александр Крайнов, Ксения Майорова, Полина Кривых, Вячеслав Авдеев и другие.

Желающие смогут получить промопакеты с пробиркой для сбора слюны для анализа на уровень тестостерона, кортизола, эстрадиола и прогестерона в лаборатории Chromolab. Посетителей корабля ждут также модный показ одежды в экотренде Upcycling от первого в России апсайкл-маркетплейса RigRaser, турнир по самой популярной VR-игре Beat Saber и романтичная электронная музыка.

Корабль отправится от моста Багратион, первый сеанс состоится в 12.30, а последний — в 01.30. Купить билеты можно по ссылке.